CĐV SLNA rải ‘tiền âm phủ” trên sân Thống Nhất

An ninh được thắt chặt từ trước trận đấu

Rất đông người hâm mộ chen nhau mua vé

Cánh "phe vé" được dịp tung hoành

Một số fan quá khích đã xuống sân...

... rồi sau đó bị lực lượng an ninh mời ra ngoài

Trước và trong trận đấu, các CĐV SLNA đã rải một lượng lớn "tiền âm phủ" cũng như ném chai lọ xuống sân

Một CĐV ngồi lên bức tường của khán đài C

Cuối trận, CĐV hai đội đã lời qua tiếng lại và ném chai lọ về phía nhau