CĐV Thanh Hóa rầm rộ đón tiếp CĐV Hải Phòng

Mặc dù 17 giờ trận đấu mới chính thức diễn ra, nhưng Ban tổ chức sân Thanh Hóa đã phải mở cửa vào sân từ lúc 14 giờ vì lượng khán giả tập trung đến sân sớm hơn các trận đấu khác.



Các lực lượng công an, quân sự được bố trí đông đảo nhằm giữa gìn trật tự trên các khán đài. Tại các cổng vào sân, lực lượng bảo vệ tiến hành kiểm tra từng khán giả, ngăn chặn việc mang pháo sáng, vật cứng vào sân.



Bên ngoài sân, các nhóm cổ động viên khẩn trương chuẩn bị cờ, trống để cổ vũ đội nhà. Nhiều khán giả phải chen lấn nửa giờ đồng hồ mới mua được tấm vé vào sân. Có không ít người hâm mộ chấp nhận mua vé từ dân phe vé với giá chênh lệch khoảng 10.000-20.000 đồng/vé. Dự kiến đến sát giờ thi đấu, khi các quầy bán vé đóng cửa, giá vé “chợ đen” có thể lên tới 100.000-120.000 đồng/vé, gấp 4 lần giá vé do ban tổ chức bán ra.



Do tính chất then chốt của trận đấu, dự kiến sẽ có khoảng 2.000-3.000 cổ động viên của Hải Phòng vào Thanh Hóa cổ vũ đội nhà. Đây là số lượng khán giả đội khách đông nhất từ trước đến nay, nên Ban tổ chức sân Thanh Hóa đã yêu cầu Hội cổ động viên FLC Thanh Hóa trao đổi với Hội cổ động viên Hải Phòng hủy kế hoạch đón tiếp, diễu hành như thông lệ, để bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông.



Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Trọng Hoài, Giám đốc điều hành Câu lạc bộ FLC Thanh Hóa cho biết, Ban tổ chức sân Thanh Hóa sẽ tạo điều kiện hết sức để các cổ động viên đội khách được vào sân. Ngoài khán đài A4, sân Thanh Hóa cũng bố trí thêm khu vực khán đài A3 nếu lượng khán giả Hải Phòng đến quá đông.

Ngọc Minh