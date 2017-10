Chấn chỉnh quan hệ VFF- VPF

Khi cả VFF lẫn VPF gần như không thể ngồi lại với nhau vì mâu thuẫn bắt nguồn từ chuyện bản quyền truyền hình, lẽ ra Tổng cục Thể dục thể thao (TCTDTT) phải hàn gắn vết thương này.

Tuần rồi trên báo chí, ông Phạm Văn Tuấn, Phó tổng cục trưởng TCTDTT phát biểu đại ý là TCTDTT đã chỉ đạo VFF rồi và sẽ không nói lại nữa, cũng như không can thiệp vào chuyện giải quyết các vấn đề của bóng đá hiện nay. TCTDTT không chỉ đạo VPF mà đầu mối là VFF. Tự VFF sẽ biết cách để thực hiện các nhiệm vụ mà TCTDTT đã yêu cầu cũng như chấn chỉnh những trục trặc đang có. Còn VPF muốn gặp TCTDTT vào tuần sau, TCTDTT rất hoan nghênh và sẽ lắng nghe ý kiến của các bên.

Ý kiến này của TCTDTT về nguyên tắc không sai nhưng lại không phù hợp với thực tế hiện nay. Khi mà mâu thuẫn giữa VFF và VPF lên đỉnh điểm, do đôi bên sử dụng cuộc chiến công văn tấn công nhau, và mạnh bên nào cũng muốn chứng tỏ quyền lực của mình trước công luận, không chịu ngồi lại với nhau tìm biện pháp giải quyết, thì điều mà người hâm mộ chờ đợi là phải có một quan tòa đứng ra phân xử. Quan tòa đó ở đây không ai khác là TCTDTT, cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp với thể thao VN nói chung và bóng đá VN nói riêng. Thế nhưng vị quan tòa này giống như một người ngoài cuộc, chỉ xuất hiện từ xa, không tạo ra được những động thái tích cực để yêu cầu cuộc chiến này phải kết thúc và đôi bên phải gấp rút chấn chỉnh.



VFF (Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung)

VPF (PCT Nguyễn Đức Kiên) mạnh ai nấy nói trước báo chí - Ảnh: Ngô Nguyễn

Nhiều người rất không tán thành việc các quan chức TCTDTT lúc nào cũng lấy FIFA ra để dọa rằng nếu mình can thiệp vào chuyện nội bộ của VFF sẽ khiến VFF bị phạt. FIFA không phải là tổ chức không hiểu biết vấn đề của từng làng bóng vì thể chế chính trị của nhiều quốc gia trên thế giới khác nhau. FIFA chỉ khuyến cáo là chính phủ hay cơ quan quản lý thể thao của từng nước nếu có chỉ đạo hay đóng góp xây dựng gì cho nền bóng đá của nước mình thì không nên trực tiếp nhúng tay vào việc sắp xếp nhân sự hay can thiệp vào bộ máy điều hành. Chỉ đạo rõ ràng của FIFA như vậy nên việc hàn gắn vết thương do VFF và VPF va chạm nhau đâu thể xem là can thiệp trực tiếp của TCTDTT.

Lẽ ra, TCTDTT nên triệu tập cuộc họp giữa lãnh đạo VFF và VPF, phải chấn chỉnh ngay cách làm chưa hợp lý của đôi bên, nhất là cuộc đấu nhau trên công văn, gây tổn thương cho những người làm bóng đá VN và ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống các giải đấu đang diễn ra. Bản thân TCTDTT khi đã đồng ý cho giải đấu chuyên nghiệp VN được diễn ra thì phải nhanh chóng hỗ trợ VFF và VPF sớm có bản quy chế và điều lệ chính thức của năm 2012, chứ không phải viện lý do có nhiều điều chưa ổn nên ắt lại, yêu cầu áp dụng cái cũ. Để xảy ra tình trạng bầu Kiên phải kêu ca giải diễn ra 5 vòng rồi mà VPF chẳng có văn bản pháp quy nào trong tay, như thế là TCTDTT chưa thể hiện tốt trách nhiệm và vai trò quản lý nhà nước của mình.

Chỉ đạo kiên quyết với những vấn đề hiện nay của bóng đá VN, đặc biệt là lề lối làm việc của VFF và chấn chỉnh những cái còn thiếu sót của VPF chính là việc cần làm ngay của TCTDTT. Thậm chí nếu thấy mâu thuẫn nghiêm trọng, TCTDTT hoàn toàn có thể xin ý kiến Bộ VH-TD-TT yêu cầu VFF tổ chức đại hội bất thường, cải tổ lại bộ máy, xây dựng lại hình ảnh bóng đá trung thực, trong sáng, có chất lượng đích thực của mình. Đó mới chính là cách TCTDTT lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ thể thao VN.

Quang Tuyến