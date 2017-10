'Chảo lửa' Mỹ Đình nóng hừng hực trước giờ khai cuộc

Từ 15 giờ, đã có rất đông cổ động viên kéo về SVĐ Mỹ Đình

Lực lượng an ninh được triển khai để đảm bảo an toàn cho trận đấu

Các bãi giữ xe tự phát mọc lên chi chit và mặc sức "chặt chém"

Các cổ động viên chuẩn bị vào sân

Trận đấu lịch sử đã thu hút cả cụ già...

... và em bé nước ngoài này

Một số người tranh thủ bán cờ, áo...

An ninh được thắt chặt khi tất cả mọi người đều phải đi qua máy quét