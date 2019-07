Chạy trốn vị trí cuối bảng ở vòng 17 V-League chiều nay

Nếu ở tốp đầu, người hâm mộ chỉ quan tâm liệu TP.HCM có lấy được điểm trên sân Thanh Hóa để duy trì ngôi đầu trong khi Hà Nội quyết tâm đánh bật Sài Gòn trên sân Thống Nhất, thì ở nhóm sau, việc Sanna Khánh Hòa BVN vươn lên mạnh mẽ đã buộc các đội như Bình Dương, Quảng Nam, Hải Phòng, HAGL sẽ phải cùng nhau đào thoát khỏi vị trí nguy hiểm.

Vì thế, trận thư hùng giữa Becamex Bình Dương (BD) và Quảng Nam (17 giờ, BTV 2) sẽ quan trọng cho cả 2 đội. Nếu thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn muốn yên tâm tập trung cho trận đại chiến với Hà Nội ở AFC Cup thì họ phải giải quyết đội bóng xứ Quảng. Lượt đi BD từng hạ Quảng Nam 2-1 ngay tại Tam Kỳ nhờ sự xuất sắc của Anh Đức. Nhưng chiều nay chân sút số 1 của tuyển VN sẽ vắng mặt vì nhận đủ 3 thẻ vàng nên khó khăn sẽ đổ dồn về đội bóng đất thủ. Đó cũng là lý do vì sao BD xin Tiến Linh không lên tập trung U.22 Việt Nam nhằm thay Anh Đức và dồn lực cho các trận V-League nóng bỏng.

Phạm Trùm Tỉnh (phải) có giúp Sanna Khánh Hòa BVN đòi nợ trước Trọng Đại, Quế Ngoc Hải của Viettel? VPF

Trận HAGL gặp SLNA (17 giờ, VTV6) cũng rất quan trọng với đội bóng phố núi. Chỉ có 16 điểm và nằm áp chót bảng xếp hạng, HAGL đang đối mặt với áp lực phải thắng để chạy trốn vị trí không hề mong muốn này. Hơn nữa, tuyên bố mới đây của bầu Đức “HAGL chỉ đá V-League cho vui” đã khiến nhiều fan của đội phật lòng. Các CĐV của HAGL cho rằng nếu đội bóng không thay đổi mà “buông xuôi” rồi chơi bế tắc như nhiều trận vừa qua, đối mặt với nguy cơ xuống hạng thì HAGL sẽ đánh mất nhiều thứ chứ không chỉ là cảm xúc của ông Đức.

Tuấn Anh ([phải) và đồng đội liệu có ngăn được Hoàng Văn Bình của SLNA? VPF

Hai trận Hải Phòng - Than Quảng Ninh (17 giờ, Bóng đá TV) và Viettel - Sanna Khánh Hòa BVN (19 giờ, VTV6) cũng sẽ cực kỳ gay go vì Hải Phòng và Khánh Hòa không còn đường lùi nên sẽ “chiến” với 200% sức lực của mình. Hải Phòng sẽ thuận lợi khi Than Quảng Ninh gãy mất một cánh do Nghiêm Xuân Tú bị 3 thẻ phạt, còn tinh thần đội bóng phố biển đang lên hừng hực sau khi giành 4 điểm trước 2 nhà vô địch V-League và Cúp quốc gia nên quyết đòi món nợ từng thua trước Viettel 0-1 tại Nha Trang ở lượt đi.