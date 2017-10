'Cháy' vé vào xem Công Phượng, Tuấn Anh

Sau lượt đấu ngày 21.10 thu hút hơn 4 vạn khán giả, hôm qua sân Cần Thơ nóng hầm hập khi lượng người đổ về tìm mua vé xem các trận tiếp theo giải U.21 quốc tế đông đến mức không còn vé để bán.

Cửa vào sân sẽ được mở rộng để tránh tình trạng chen chúc - Ảnh: Khả Hòa

Mê tụi nhỏ “dữ dằn”

Không khí bóng đá ở Cần Thơ những ngày này như sục sôi, đi đến đâu cũng nghe bàn luận về bóng đá U.21 rất rôm rả, xôm tụ. Ông Đào Huy Tâm, Giám đốc Sở TDTT tỉnh Cần Thơ giai đoạn 1992 - 1995, cho hay: “30 năm trước, khi giải SKDA 1984 tổ chức một số trận ở Cần Thơ khán giả đến sân cũng đông nhưng không khí cổ vũ không chuyên nghiệp như giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2014 kỳ này. Lần đó toàn là những tên tuổi gạo cội thi đấu như Thế Anh, Cao Cường, nên người xem tò mò muốn chiêm ngưỡng còn bây giờ dù chỉ là những cầu thủ 21 thậm chí 19 tuổi, nhưng sức thu hút quá dữ dằn, hơn hẳn ảnh hưởng khi xưa”. Đại tá Trần Hùng, nguyên Phó trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu 9, cho biết: “Bầu không khí cuồng nhiệt ở sân Cần Thơ trong hai ngày thi đấu 19 và 21.10 vừa qua thực sự là ngọn lửa thôi thúc tình yêu bóng đá đỉnh cao. Đúng là ở Cần Thơ rất mê cải lương và rảnh rỗi thường hay bù khú để nhậu, nhưng bóng đá U.21 xuất hiện đã làm cho mọi người như “ăn bóng đá, ngủ bóng đá”. Biển người tạo sóng liên tục trên khán đài và hô vang động viên mấy đứa nhỏ đá đẹp đã thật sự biến sân bóng thành chảo lửa cuồng nhiệt nhưng không quá khích, rất văn minh, trật tự. Tôi thật sự khâm phục cách tổ chức chuyên nghiệp của giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên năm 2014”.

Đâu chỉ người hâm mộ bóng đá Cần Thơ mê mẩn các cầu thủ trẻ VN, bác Ba Xuân quê tận Hòn Đất (Kiên Giang) nay đã 76 tuổi nhưng khi hay tin bọn nhỏ về Tây Đô thi đấu lập tức “vác xe máy” chở vợ đi gần 200 km để “tui phải tận mắt xem tụi nó đá cho thỏa”. Không biết cách nào mua vé, bác Ba Xuân liên hệ với văn phòng Báo Thanh Niên tại Cần Thơ. Nghe câu chuyện về niềm đam mê bóng đá bất tận của hai bác, đại diện văn phòng lập tức mua vé tặng cho hai bác để đến sân cổ vũ. “Tui bỏ xem bóng đá VN lâu rồi, từ khi có tụi U.19 này đá đẹp mắt và dễ thương cùng với sân chơi U.21 rất xanh sạch đẹp nên tui quyết định xem lại, càng xem càng thích. Vợ tui lần đầu ngồi trên khán đài thấy đông quá sợ sập cũng hồi hộp nhưng tui trấn an: xem bóng đá như vậy mới đã, vậy là bả an tâm hòa cùng mọi người cổ vũ”, bác Ba Xuân vui vẻ kể và hẹn trở lại Cần Thơ xem trận chung kết.

Trong niềm phấn khởi khi thấy một lượng người xem kỷ lục từ trước đến nay, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Lê Hùng Dũng nhấn mạnh: “Tôi là người hâm mộ bóng đá và thực sự ấn tượng vì giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên năm 2014 lần này quá hay. Các trận thi đấu của giải quốc tế quá hấp dẫn. Tôi phấn khởi khi thấy các khán đài đầy ắp người và dậy sóng cuồng nhiệt cổ vũ. Tôi càng vui hơn khi khán giả Cần Thơ và các tỉnh thành lân cận đến xem cổ vũ vô tư và trong sáng. Tôi mong các trận còn lại của giải khán giả tiếp tục đến chật sân để ủng hộ với một tinh thần hết mình, trong sáng, lành mạnh”.

BTC cũng “chạy đôn chạy đáo”

Do cách bán vé của BTC địa phương khá đơn giản là bán vé một lần, có loại vé bán từng ngày nhưng cũng có loại vé không ghi ngày để xem tất cả các trận vòng bảng nên ngay từ những ngày đầu bắt đầu bán vé đã được mua hết sạch vì nhiều người mua tới 3 đến 6 vé để xem đủ 3 buổi có đội bóng U.21 Báo Thanh Niên và U.19 HAGL Arsenal JMG thi đấu. Chính vì vậy những khách đến từ phương xa, đặc biệt là gia đình các cầu thủ khi săn lùng vé những ngày tiếp theo đều không có hoặc phải nhờ những người quen biết mua giùm. Ngay BTC giải cũng chạy đôn chạy đáo để kiếm vé vì lượng khách “đối ngoại” quá đông trong khi vé đối ngoại của BTC giải chỉ có hơn 1.500 vé cho cả giải.

Phía địa phương nắm quyền phân phối vé cho biết do quan điểm phục vụ người dân không đặt nặng kinh doanh nên BTC Cần Thơ đã đưa hơn 25.000 vé đến các trung tâm TDTT quận huyện, các trường học; hơn 4.000 vé mời, 4.000 vé thường trực (coi suốt giải) cũng được gửi đến các “địa chỉ” giao tế và chỉ bán ra tổng cộng khoảng 30.000 vé cho 3 buổi vòng bảng. Tuy nhiên do nhu cầu quá lớn của người xem, BTC địa phương dù có in một lượng vé dư nhưng đưa ra bao nhiêu là hết bấy nhiêu nên đã không dám bán thêm vé vì sợ khán đài đã chật ních người nếu bán thêm vé rất dễ dẫn đến tình trạng hỗn loạn. Chính vì vậy tại quầy bán vé đặt ở 2 khán đài A, B nhiều thời điểm trong ngày hôm qua phải treo bảng hết vé.

Hôm qua BTC địa phương đã có cuộc họp rút kinh nghiệm cho đợt phát hành vé, kiểm soát vé vào sân trong những ngày tới tốt hơn. Ông Võ Hữu Lý, Giám đốc Trung tâm TDTT TP.Cần Thơ, đơn vị chịu trách nhiệm điều hành việc bán vé cho biết do lần đầu có lượng khán giả đông khủng khiếp đến như vậy nên BTC sân còn bị động trong kiểm soát vé ở các cổng. Trong ngày hôm nay, BTC sẽ mở rộng cửa hơn nữa và phân luồng để khán giả trật tự vào sân tránh tình trạng xô lấn chen đẩy như hôm 21.10. Ngoài ra, các cửa thoát của sân sẽ mở sớm để khán giả có thể nhanh chóng ra về, tránh tình trạng ùn tắc trên khán đài. Cụ thể, BTC cho biết sẽ mở thêm các lối đi ở khán đài A2, A3, B1, C4, C3 đồng thời sẽ mở tất cả các lối thoát khi trận đấu thứ 2 bắt đầu khoảng 20 phút.

Trước tình trạng vé chợ đen xuất hiện công khai ngay trước các cổng sân, bộ phận an ninh cho biết sẽ tìm cách khống chế, siết chặt vòng ngoài không để xảy ra tình trạng chèo kéo khán giả, gây mất trật tự trị an. Hơn 200 chiến sĩ công an và cảnh sát cơ động được tăng cường ở các khu vực trên sân để đảm bảo an ninh. Tại các cổng soát vé, các vật dụng nguy hiểm cũng sẽ được xét kỹ không cho mang vào sân để đề phòng sự quá khích trên sân. BTC cũng kêu gọi khán giả không nên leo trèo lên các cây cao xung quanh sân rất dễ xảy ra tai nạn.

Quang Minh Nhật - Hoàng Quỳnh - Đăng Khoa

