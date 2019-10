Chỉ có 2 tân binh trong danh sách 25 tuyển thủ Việt Nam đấu Malaysia

VFF không bị động khi phải thi đấu ở Bali

Như Thanh Niên đã đưa tin, do bất ổn về an ninh tại thủ đô Jakarta nên hôm qua AFC và VFF đã đồng ý với LĐBĐ Indonesia chuyển trận đấu Indonesia - VN ngày 15.10 về đảo du lịch Bali. Mặc dù sự thay đổi là khá đột ngột nhưng VFF và đội tuyển VN cũng không bị rơi vào tình thế bị động. VFF đã mua lại vé sang Bali, hủy toàn bộ lịch trình cũ. Chặng di chuyển của tuyển VN cũng sẽ vất vả hơn so với chặng cũ vì Bali xa hơn Jakarta. Nhưng lại có thuận lợi nhất định vì sân I Wayan Dipta Stadiu chỉ có 23.000 chỗ ngồi chứ không như chảo lửa Bung Karno với sức chứa 80.000 chỗ ngồi, lớn gấp hai lần sân Mỹ Đình.