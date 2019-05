Chỉ từ 100.000 đồng, giá vé xem U.23 Việt Nam đấu U.23 Myanmar

Theo đó, giá vé có 3 mức là 100.000 đồng, 150.000 đồng và 200.0000 đồng. Ban tổ chức cũng đã thông báo sẽ có 3 kênh mua vé. Kênh thứ nhất là qua website https://vebongda.vff.org.vn/; chính thức mở bán vào 10 giờ ngày 25.5 đến 22 giờ ngày 31.5 và trả vé vào ngày 2.6 tại trụ sở VFF; vào ngày 5-7.6 tại sân Việt Trì.

Vé bán trực tiếp tại quầy từ ngày 3.6 đến 7.6. Quầy vé của ban tổ chức trận đấu đặt tại cổng chính Nhà thi đấu TDTT tỉnh Phú Thọ, đường Hùng Vương, phường Thọ Sơn, TP. Việt Trì.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ủy quyền cho Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Phú Thọ tiếp nhận công văn đăng ký mua vé của các đơn vị từ ngày 27.5 hết ngày 29.5. Địa điểm nhận công văn: Phòng quản lý TDTT Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Phú Thọ, đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì.

Ngày 23.5, đại diện lãnh đạo và các phòng chức năng VFF đã có buổi kiểm tra, đánh giá tiến độ hoàn thiện cơ sở vật chất của sân Việt Trì, đồng thời làm việc với lãnh đạo địa phương về công tác tổ chức trận đấu giao hữu của đội U.23 Việt Nam.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh nói: “Với một địa phương chưa có đội bóng tham dự giải chuyên nghiệp như Phú Thọ thì việc có được cơ sở vật chất đảm bảo tiêu chuẩn thi đấu quốc tế thực sự là nỗ lực rất lớn cũng như thể hiện quyết tâm và sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh. Về phía VFF sẽ luôn sẵn sàng ủng hộ và tổ chức phối hợp chặt chẽ để đảm bảo trận đấu diễn ra theo đúng các tiêu chuẩn, quy định của FIFA, AFC, đảo bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho hai đội tuyển, cho các thành viên BTC và cho các khán giả tới sân thưởng thức trận đấu”.

Ông Hồ Đại Dũng – tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã cho biết, đối với công tác an ninh, UBND tỉnh đã yêu cầu công an tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án phân luồng giao thông, đảm bảo phòng chống cháy nổ, an ninh, trật tự, an toàn tại địa điểm thi đấu và nơi ăn, nghỉ của BTC, trọng tài, các thành viên hai đội tuyển. Liên quan đến công tác phát hành vé xem trận đấu, dự báo nhu cầu rất lớn của khán giả hâm mộ địa phương, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các bộ phận liên quan xây dựng các phương án nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trong các ngày phát hành vé trực tiếp tại quầy, tích cực đẩy mạnh tuyên truyền để khán giả hâm mộ cùng phối hợp ngăn chặn hiện tượng vé chợ đen và vấn nạn vé giả có thể xảy ra.

Do sức chứa có giới hạn của sân Việt Trì nên ban tổ chức địa phương dự kiến cũng sẽ lắp đặt một màn hình lớn phía ngoài khán đài B của sân vận động để phục vụ khán giả không có điều kiện vào sân xem trận đấu.

Nhật Duy