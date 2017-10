Chia bảng vòng loại giải U.21 Báo Thanh Niên 2013

Hôm qua, Phòng Tổ chức thi đấu VFF chính thức công bố việc chia bảng thi đấu vòng loại giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 17 năm 2013. Theo đó, có tổng cộng 28 đội đăng ký thi đấu, gồm 26 đội đá vòng loại và 2 đội vào thẳng vòng chung kết.

Vòng loại chia làm 4 bảng cụ thể như sau: Bảng A (do Vietfootball đăng cai tổ chức) gồm 6 đội: Nam Định, Huế, Quảng Ninh, Viettel, Hà Nội T&T, Trẻ bóng đá Hà Nội. Bảng B (do Hoàng Anh Gia Lai đăng cai) gồm 6 đội: HAGL, SHB Đà Nẵng, Bình Định, Sanna Khánh Hòa, V&V United, Đắk Lắk. Bảng C (do TP.HCM đăng cai) gồm 7 đội: TP.HCM, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Lâm Đồng, Xi măng Xuân Thành Sài Gòn. Bảng D (do Kiên Giang đăng cai) gồm 7 đội: Kiên Long Bank Kiên Giang, Đồng Tâm Long An, Cao su Đồng Tháp, Hùng Vương An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ. Các bảng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng từ ngày 6.9 đến 18.9, chọn 4 đội nhất 4 bảng và 2 đội nhì có thành tích tốt nhất vào VCK cùng ĐKVĐ Sông Lam Nghệ An và chủ nhà Hải Phòng.

Đầu tuần tới, VFF sẽ công bố điều lệ giải. Mỗi đội vẫn được đăng ký 3 cầu thủ 22 tuổi do chính mình đào tạo và không được phép mượn cầu thủ từ địa phương hay ngành khác.

T.K

