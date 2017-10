Chia bảng vòng loại Giải U.21 Báo Thanh Niên 2013

Hôm qua, Phòng Tổ chức thi đấu VFF cho biết đến thời hạn cuối ngày 5.6 đã chính thức có 25 đội gửi hồ sơ đăng ký tham dự. BTC dự kiến chia các đội vào 4 bảng như sau: Bảng A (5 đội): Nam Định, Huế, Hà Nội T&T, Quảng Ninh, Viettel. Bảng B (6 đội): HAGL, SHB Đà Nẵng, Đắk Lắk, Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng. Bảng C (6 đội): TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Tiền Giang. Bảng D (6 đội): Kiên Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Long An, An Giang, Cần Thơ.