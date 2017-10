Chia bảng vòng loại giải U.21 Báo Thanh Niên lần 15-2011

Bảng A (do Trung tâm Đào tạo VĐV bóng đá Nam Định đăng cai) có 4 đội gồm Nam Định, Hòa Phát Hà Nội, Hà Nội ACB và Hải Phòng. Bảng B (do Công ty CP bóng đá Sông Lam Nghệ An đăng cai) gồm 5 đội: Sông Lam Nghệ An, Hà Nội T&T, Thanh Hóa, Than Quảng Ninh và Công an Nhân dân. Bảng C (do Sở VH-TT-DL tỉnh Phú Yên đăng cai) gồm 4 đội: V&V United, SHB Đà Nẵng, SQC Bình Định, Sài Gòn Xuân Thành. Bảng D (do CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đăng cai) có 5 đội: Hoàng Anh Gia Lai, Khatoco Khánh Hòa, Bình Thuận, Đắk Lắk, Bà Rịa - Vũng Tàu.



U.21 Becamex Bình Dương sẽ lấy nòng cốt từ đội hạng nhất TDC Bình Dương - Ảnh: Khả Hòa

Bảng E (do CLB Navibank Sài Gòn đăng cai) có 5 đội: Navibank Sài Gòn, Đồng Tâm Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và ĐH Quốc tế Hồng Bàng. Bảng F (do CLB Tập đoàn Cao su Đồng Tháp đăng cai) có 5 đội gồm Cao su Đồng Tháp, CLB TP.HCM, Kiên Long Bank Kiên Giang, Cần Thơ và Cà Mau. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt trong bảng để chọn 6 đội đứng đầu 6 bảng dự vòng chung kết với đội đương kim vô địch Đồng Nai và đội chủ nhà Becamex Bình Dương. Vòng loại sẽ diễn ra từ 15 - 30.6.2011, vòng chung kết thi đấu trên sân Gò Đậu (Bình Dương) từ 1 - 11.9.2011.

Cũng trong hôm qua, BTC giải đã có cuộc làm việc với BTC địa phương đăng cai tại Bình Dương để thống nhất một số vấn đề chuẩn bị cho vòng chung kết U.21. Ông Nguyễn Phú Yên, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Dương cho biết được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, ngành VH-TT-DL tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với Công ty Becamex và Công ty CP CLB bóng đá Bình Dương sớm thành lập BTC địa phương để cùng BTC giải tổ chức tốt vòng chung kết. Ông Hồ Hồng Thạch, Phó chủ tịch HĐQT và ông Đoàn Văn Út, Phó tổng giám đốc Công ty CP CLB bóng đá Bình Dương cam kết sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất về chuyên môn, sân bãi, an ninh, tuyên truyền, quảng cáo… để vòng chung kết diễn ra suôn sẻ và thành công.

Q.T