Chờ bài lạ của HLV Park Hang-seo

[VIDEO] ĐỖ HÙNG DŨNG TẬP RIÊNG CÙNG BÁC SĨ

Trong buổi tập hôm qua, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã được tách riêng chạy nhẹ cùng bác sĩ trong sự căng mắt quan sát và hết sức trầm ngâm của thầy Park. Không tiết lộ bất cứ điều gì nhưng ông Park chỉ khẽ nhún vai quan sát từng bước chạy và xoa vào lưng anh sau buổi tập. Điều này củng cố khả năng tuyển VN sẽ “cất” Hùng Dũng chiều mai và ông Park sẽ lại cho ra sân với một sự “xáo trộn” mới.



Tiền vệ Huy Hùng, người có thể chơi thay vai trò của Hùng Dũng, cho biết: “Nếu được ra sân, tôi sẽ rất vui và hạnh phúc. Nhưng quyết định cuối cùng sẽ từ thầy Park. Ở trận lượt đi, tôi đã ra sân trong vài phút cuối. Cảm giác rất vui và hồi hộp vì rất lâu rồi tôi mới được vào sân thi đấu”. Huy Hùng là một trong 4 cái tên ít ỏi còn sót lại của đội hình từng đánh bại chủ nhà ở bán kết lượt đi AFF Cup 2014 với tỷ số 2-1. Nhưng cũng chính anh cùng Quế Ngọc Hải, Văn Quyết, Anh Đức đã thấm thía như thế nào khi đánh mất lợi thế nhất định này, để thua trận lượt về tại Mỹ Đình. Vì vậy, Huy Hùng mong toàn đội sẽ tập trung, đoàn kết và chiến đấu với tinh thần cao nhất để đừng cho “bóng ma” cũ có cơ hội tái hiện.

Tất nhiên, với một người hay ra “độc chiêu” như HLV Park Hang-seo thì nếu đã chơi phủ đầu tại Bacolod, không có lý do gì VN lại chơi co cụm phòng ngự trên sân nhà Mỹ Đình, nhất là để đập tan từ đầu ý đồ đẩy nhanh tốc độ trận đấu của Philippines. Do vậy, xếp cặp tiền vệ trung tâm như thế nào sẽ vô cùng quan trọng với cách chơi của tuyển VN. Quan sát buổi tập hôm qua, có lẽ thầy Park sẽ chọn cách kéo Quang Hải về đá cặp cùng Đức Huy và sẽ tung Công Phượng hoặc Tiến Linh vào từ đầu, bên cạnh Văn Đức và Anh Đức.

Cũng trong chiều qua 4.12, HLV Eriksson đã cùng tuyển Philippines tập tại sân phụ Mỹ Đình với chỉ 17 cầu thủ sau 20 tiếng đồng hồ bay từ Bacolod, đánh một vòng Manila, Hồng Kông rồi mới đến Hà Nội. Tiền vệ Manuel Ott đã cần phải nhờ đến sự trợ giúp của bác sĩ và không tham gia phần khởi động, trước khi đội khách đóng cửa tập kín. Mặc dù vậy, sẽ là sai lầm nếu chủ quan coi thường sức phản kháng của Philippines, bởi họ vẫn sở hữu rất nhiều cái tên chất lượng cùng lối đá giàu sức mạnh và tốc độ. Mặt cỏ ở Mỹ Đình sẽ giúp trái bóng lăn nhanh hơn và nó sẽ không chỉ là lợi thế cho riêng VN. “Sau trận lượt đi, anh em cầu thủ VN cùng nhận xét rằng Philippines chơi bóng dài rất nguy hiểm. Họ thường hay chuyền những quả tạt từ biên vào rất tốt. Tôi và các đồng đội sẽ phải để ý những tình huống như thế”, Huy Hùng chia sẻ.

Quốc Việt