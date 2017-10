Cho lần đầu tiên

Như ở lượt trận mở màn tại bảng B được đánh giá là “tử thần” với sự hiện diện của nhà ĐKVĐ SHB Đà Nẵng, SLNA đã bất ngờ để thua chính Đồng Nai – đối thủ mà họ gặp lại ở trận chung kết chiều nay – với tỷ số 0-1. Sau trận đấu này, nhiều người vội vàng nhìn nhận SLNA khó mà tiến xa vì lối chơi quá phụ thuộc vào tuyển thủ QG U.19 Nguyễn Đình Bảo. Và khi ngôi sao này không có phong độ tốt, lập tức SLNA “hết bài” đối phó với đối phương có lối chơi chặt chẽ như Đồng Nai. Tuy vậy, với bản lĩnh và kinh nghiệm từng nhiều lần dự VCK U.21 Báo Thanh Niên, ban huấn luyện đội U.21 SLNA với sự dẫn dắt của HLV Đinh Văn Dũng đã linh động thay đổi đấu pháp thi đấu dù vẫn luôn chú trọng chiến thuật phòng ngự phản công, trong đó việc trao cơ hội và đất diễn nhiều hơn cho tiền đạo trẻ mới nổi khá ấn tượng là Trọng Phi (9), còn ở hàng tiền vệ, Thế Cường (8) được tự do hoạt động ở giữa sân… Nhờ đó, SLNA chơi hoạt bát hẳn kể từ trận thứ 2 gặp An Giang và họ đã thắng thuyết phục 3-1. Tương tự là lượt cuối vòng bảng gặp Đà Nẵng, SLNA cũng rất chủ động khi dẫn trước 1-0 đến gần cuối trận, khi nắm chắc suất đi tiếp vào bán kết, họ mới lơi lỏng để đối phương gỡ hòa 1-1.

16 giờ, 17.10 - (VTV2, HTV2 và Bóng đá TV truyền hình trực tiếp) trận chung kết giải U.21 Báo Thanh Niên - SLNA gặp Đồng Nai Berjaya

Mặt khác, chính nhờ sự tự tin về chiến thuật thi đấu hợp lý, cũng giúp các cầu thủ SLNA luôn chơi với tinh thần rất thoải mái. Nhờ đó, họ càng chơi càng hay và hoàn toàn thuyết phục người xem. Rõ ràng, so với Đồng Nai cũng rất cứng cựa, nhưng phần nào đó SLNA chính là ứng cử viên vô địch sáng giá nhất trong trận chung kết giải U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 14. Hơn nữa, ở trận chung kết họ còn có sự trở lại của 2 trụ cột vắng mặt ở bán kết vì thẻ phạt là tiền đạo Trọng Phi (9) và tiền vệ Lê Văn Công (19) – những cầu thủ đều có mặt trong đội tuyển chọn U.21 Báo Thanh Niên dự giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên sắp tới.

Trong khi đó, thực sự mà nói, về mặt danh tiếng, Đồng Nai có phần lép vế hơn khi so với SLNA – nơi lừng danh cả VN với khả năng đào tạo trẻ, với nhiều lứa cầu thủ xuất sắc. Tuy nhiên, nếu lấy những gì mà Đồng Nai đã thể hiện kể từ đầu giải để so sánh, họ hoàn toàn đồng cân đồng lạng so với đối thủ của mình trong trận chung kết. Hơn nữa, Đồng Nai còn có một lợi thế khác là tâm lý thoải mái hơn, họ cũng đã thắng SLNA ở vòng bảng, và đang rất quyết tâm để ghi tên mình vào bảng vàng những nhà vô địch giải U.21 Báo Thanh Niên. Bên cạnh đó là lực lượng, nếu SLNA có thủ môn Nguyên Mạnh vững chắc trong khung thành, thì Đồng Nai cũng có thủ môn Thanh Diệp ra vào chắc chắn và mới để lọt lưới 2 bàn kể từ đầu giải, là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị thủ môn xuất sắc nhất giải. Ở hàng thủ, SLNA luôn tự tin vào cặp trung vệ Mạnh Toàn – Gia Từ để đối phó với cặp tiền đạo có sức càn lướt thật tốt của Đồng Nai là Hữu Phát (10) và Tuấn Anh (18), cũng như tiền vệ tấn công thủ quân Đức Nhân (17) với những cú sút từ xa. Tương tự, hàng thủ của Đồng Nai cũng chơi rất chắc chắn, để sẵn sàng đối phó với những cú xuống bóng của Trọng Phi (9, SLNA) hay những pha đi bóng lắt léo của Đình Bảo (13, SLNA)…

Bởi vậy, dù thật tiếc khi đội chủ nhà HA.GL và cựu vô địch năm 2005 đội bóng đất võ Bình Định không có mặt ở trận chung kết, nhưng mặt nào đó, SLNA và Đồng Nai quả thực là những đối thủ hết sức cân tài cân sức và họ rất xứng đáng có mặt ở trận cuối tranh ngôi vô địch. Cả 2 đều hứa hẹn sẽ cống hiến cho khán giả cả nước xem một trận cầu sôi nổi và quyết liệt. Vì một lẽ, SLNA rất muốn giành lại vinh quang cũ sau nhiều năm không thể với tay đến ngôi quán quân mà họ từng 3 lần vô địch liên tiếp từ năm 2000 đến 2002 cho đến nay, còn Đồng Nai, tất nhiên, chưa bao giờ họ tiến gần đến ngôi vô địch giải U.21 Báo Thanh Niên mà họ luôn ước muốn như lần này. Hơn nữa, với một thành phần đang độ chín về tài năng như Thanh Diệp, Hữu Phát, Anh Tuấn, Đức Nhân, Thế Hưng… Đồng Nai đang hạ quyết tâm lớn phải đoạt chức vô địch.

Phát biểu trước trận đấu: HLV Mai Thanh Hùng (Đồng Nai): “Chúng tôi có lợi thế tâm lý là đã thắng SLNA ở vòng bảng. Nhưng rõ ràng, nếu lấy kết quả đó để nói chúng tôi trên cơ đối thủ là không chính xác. Thực tế, trận chung kết hoàn toàn khác hẳn, vì tính chất quyết định của nó. Nên đội nào cũng có cơ hội”. HLV Đinh Văn Dũng (SLNA): “Đương nhiên, Đồng Nai rất đáng gờm, họ sở hữu một đội hình đồng đều và có nhiều nhân tố xuất sắc ở các tuyến. Với chúng tôi, đều quan trọng nhất là cả đội phải chơi tập trung và thực hiện đúng đấu pháp, thì sẽ có cơ hội chiến thắng”. G.L

Đội hình tiêu biểu Thủ Môn: Nguyễn Thanh Diệp (Đồng Nai), Trần Nguyên Mạnh (SLNA). Hậu vệ phải: Phan Duy Lam (Đà Nẵng), Y Lam (Đà Nẵng), Bùi Văn Long (HA.GL). Trung vệ: Hoàng Trọng Phú (HA.GL), Trần Minh Toàn (SLNA). Trung vệ: Nguyễn Gia Từ (SLNA), Trương Huỳnh Phú (ĐT.LA ). Hậu vệ trái: Bùi Xuân Hiếu (HA.GL), Quế Ngọc Mạnh (SLNA). Tiền vệ phải: Nguyễn Thế Hưng (ĐN), Lê Hoàng Thiên (HA.GL). Tiền vệ Giữa: Nguyễn Đức Nhân (ĐN), Nguyễn Cảnh Dương (SLNA). Tiền vệ Trái: Lê Văn Công (SLNA), Trần Vũ Phương Tâm (ĐN). Tiền vệ công: Phạm Hữu Phát (ĐN), Hoàng Nhật Nam (NĐ).Tiền đạo: Nguyễn Tuấn Anh (ĐN), Nguyễn Trọng Phi (SLNA), Lê Đức Tài (HA.GL), Nguyễn Hữu Khôi (NĐ) Q.T

