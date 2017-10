Chờ màn ra mắt của chủ nhà

Trong thời gian qua, các đội tuyển trẻ của VN như U.16, U.19 đều tạo được tiếng vang ở đấu trường quốc tế. Bởi thế, người hâm mộ VN đòi hỏi đội tuyển U.21 Báo Thanh Niên VN cũng phải chơi ra trò tại Giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên.

Điểm yếu của U.21 Báo Thanh Niên VN là chỉ tập trung vỏn vẹn 4 ngày, trong khi các đối thủ khác đều có thời gian tập trung từ hai tuần trở lên. Ngoài ra, hầu hết các cầu thủ U.21 Báo Thanh Niên VN vừa trải qua giải đấu khốc liệt nên ít nhiều bị bào mòn thể lực. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng người hâm mộ có thể đặt niềm tin vào đội chủ nhà bởi trong các buổi tập vừa qua, U.21 Báo Thanh Niên VN tập luyện rất hăng hái cộng với quyết tâm cao độ.

Gặp U.21 Myanmar, đối thủ được đánh giá thấp hơn, U.21 Báo Thanh Niên VN cần phải giành chiến thắng trước khi đụng độ với "kỳ phùng địch thủ" U.21 Thái Lan để tranh ngôi nhất bảng. BHL đội tuyển U.21 Báo Thanh Niên VN cũng đã nhất trí chọn phương án tấn công với việc bố trí đội hình 4-4-2. Với sơ đồ chiến thuật này, VN sẽ chủ động tấn công ngay từ đầu trận để sớm chọc thủng lưới đối phương.

Tuy đang còn ảnh hưởng chấn thương, nhưng cầu thủ xuất sắc nhất giải U.21 quốc gia VN Nguyễn Tuấn Anh vẫn được chọn để đá cặp cùng với Trọng Phi ở hàng công. Cặp trung vệ sẽ là Trọng Phú và Gia Từ. Hai tiền vệ trung tâm nhiều khả năng là hai cầu thủ đá ở tuyến giữa của Đồng Nai: Đức Nhân - Hữu Phát. Các vị trí còn lại, BHL đang cân nhắc và chỉ công bố đội hình trong buổi họp chiến thuật trước trận đấu.

Theo HLV trưởng Đinh Văn Dũng, mục tiêu của U.21 VN trong trận đầu tiên là phải chiến thắng và đảm bảo thể lực để đá với Thái Lan ở trận đấu sau.

Trong khi đó, Myanmar cũng đem đến giải đội quân trẻ với nhiều cầu thủ có chất lượng. Các cầu thủ Myanmar đã có buổi tập làm quen sân Thống Nhất vào sáng qua với sự dẫn dắt của cựu tuyển thủ Than Htike. So với các lần đến VN trước đây, U.21 Myanmar lần này có thể hình tương đối thấp hơn, nhưng họ đang trẻ hóa lực lượng để chuẩn bị cho SEA Games 2011 với các gương mặt nổi bật như đội trưởng Kyi Lin, tiền đạo Than Zin Oo, thủ môn Aung Wai Phyo. Quan sát Myanmar tập trên sân Thống Nhất, có thể thấy rằng họ đã chủ động đối phó với VN bằng những bài tập "pressing" giữa sân để tranh chấp bóng, nhằm tạo ra thế phòng ngự từ xa.

Ngoài ra, họ vẫn sử dụng nhiều những pha bật một chạm rất nhanh để triển khai tấn công khi có cơ hội. Trước khi trận đấu diễn ra, chủ nhà U.21 Báo Thanh Niên VN được đánh giá cao hơn, nhưng Myanmar cũng chuẩn bị chu đáo nên họ hứa hẹn sẽ gây bất ngờ.

Phát biểu của các HLV, trưởng đoàn Trưởng đoàn U.21 Thái Lan, ông Wisit Korworrakul: “Năm nay, đội U.21 Thái Lan có nhiều gương mặt mới, bên cạnh đó, một số cầu thủ trẻ cũng không kịp góp mặt vì được triệu tập lên ĐTQG. Mục tiêu của U.21 Thái Lan vẫn là chức vô địch giải U.21 Báo Thanh Niên mà trong 3 lần dự trước chúng tôi từng 2 lần vào chung kết, nhưng đều thất bại”.



HLV trưởng đội U.21 Malaysia, Ibrahim Ismail: “Dĩ nhiên, sau chiếc HCV ở SEA Games vừa qua, bóng đá trẻ của Malaysia được chú ý nhiều từ báo chí khu vực. Tuy nhiên, ở giải này, mục tiêu trước mắt của chúng tôi vẫn luôn là học hỏi kinh nghiệm. Dù vậy, chúng tôi cũng rất muốn tiến càng xa càng tốt ở giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên”.



Trưởng đoàn U.21 Myanmar, Maung Maung: “Vì giải VĐQG Myanmar đang diễn ra trong giai đoạn quyết liệt, nên nhiều cầu thủ trẻ trong độ tuổi U.21 không thể góp mặt được lần này. Do vậy, chúng tôi buộc phải đôn lứa cầu thủ U.19 lên dự giải lần này, và chỉ được bổ sung có 2 cầu thủ từ đội U.21. Mục tiêu của chúng tôi vẫn là học hỏi kinh nghiệm, và chơi hết khả năng tốt nhất của mình”.



HLV trưởng U.21 Singapore, Pathmanathan S/O Thambiayah: “Chúng tôi có 5 cầu thủ dự SEA Games vừa rồi. Còn lại, các cầu thủ lứa hiện nay của đội U.21 Singapore đều là khóa trưởng thành từ Học viện đào tạo bóng đá Singapore. Ở giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên, U.21 Singapore chưa lần nào vào chung kết. Hy vọng lần này chúng tôi sẽ có mặt. Ngoài ra, về giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên, một lần nữa, thay mặt LĐBĐ Singapore, tôi xin cảm ơn các bạn đã tạo mọi điều kiện thật tốt cho đội Singapore dự giải không chỉ lần này mà cả những lần trước nữa”. G.Lao (ghi)

Quang Huy