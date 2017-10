Chờ nhà môi giới ra tay

The Vissai Ninh Bình (NB) tiếp Megastar Nam Định (NĐ) không phải là trận cầu đinh theo kiểu “đại gia” đụng “đại gia”, nhưng đây là trận đấu gây được sự chú ý nhất. Bởi người hâm mộ đang chờ xem, liệu nhà môi giới Trần Tiến Đại sẽ điều binh khiển tướng ra sao để vực dậy đội bóng cố đô Hoa Lư đang khủng hoảng sau khi sa thải HLV Robert Lim. Dù không có nhiều kinh nghiệm trong công tác huấn luyện, nhưng ông Đại có một thuận lợi là các cầu thủ toàn sao của NB đều do ông mang về, nên đa số sẽ vì ông mà đá. Ông Đại từng nói rằng, với bóng đá VN, chỉ cần các cầu thủ chịu đá thì HLV sẽ rất khỏe. Chỉ cần dàn sao của NB chơi đúng phong độ thì họ hoàn toàn vượt trội so với các cầu thủ NĐ non trẻ. Dự đoán: NB thắng 2-0.

Một thử thách khác dành cho HLV Trần Công Minh khi người hâm mộ muốn xem vị tướng trẻ này tiếp tục trổ tài như thế nào khi ông dẫn quân đến làm khách trên sân Lạch Tray. Đội chủ nhà Xi măng Hải Phòng (HP) đang bất ổn vì vụ “gà nhà đá nhau”, nhưng hơn lúc nào hết, HP cần phải thắng trận này để giải tỏa bớt rắc rối, vì thế đội bóng đất cảng sẽ nhập trận với quyết tâm cao. Trong khi đó, HLV Trần Công Minh lại gặp khó, bởi hai chân sút Tshamala và Antonio bị chấn thương. Thêm vào đó Minh Phương và Tài Em đều không chắc ra sân nên rất có thể, ĐTLA sẽ chơi phòng ngự phản công để chờ thời cơ, như cách họ đã làm khi thắng BD 1-0. Dự đoán: HP thắng 2-1.

Lịch đấu: Lúc 16 giờ: Xi măng Hải Phòng - ĐTLA (VTV3 trực tiếp). Thanh Hóa - HAGL (VTC3 trực tiếp), Khatoco Khánh Hòa - SLNA (Bóng đá TV trực tiếp). Lúc 17 giờ: The Vissai Ninh Bình - Nam Định (VCTV 3 trực tiếp), Navibank Sài Gòn - CS Đồng Tháp (HTV2 trực tiếp).

Đến làm khách trên sân đội cuối bảng Lam Sơn Thanh Hóa (LSTH), nhưng HLV Kiatisak của HAGL cũng không khỏi lo lắng bởi chân sút chủ lực Evaldo tiếp tục bị treo giò. Hơn nữa, đây là trận đấu ảnh hưởng đến tương lai của HLV Vũ Trường Giang ở xứ Thanh, nên các cầu thủ LSTH sẽ tận dụng HAGL sứt mẻ lực lượng để có được chiến thắng đầu tiên. Dự đoán: LSTH thắng 1-0.

Trên sân Thống Nhất, Navibank Sài Gòn (NSG) tiếp Cao su Đồng Tháp (ĐT) (HTV2 trực tiếp lúc 17 giờ) cũng được quan tâm, bởi người hâm mộ muốn nhìn xem thầy trò HLV Vũ Quang Bảo có giải được hạn trên sân nhà. Dù ĐT chưa có kết quả xuất sắc, nhưng NSG thiếu vắng trụ cột Trương Đình Luật, vì thế đội chủ nhà khó thắng ở trận cầu này. Dự đoán: hòa 0-0.

Cuộc chiến trên sân Nha Trang rất cân bằng vì năm rồi chủ nhà Khatoco Khánh Hòa (KH) và SLNA đã hòa nhau 2 trận (0-0 và 2-2). Nhưng với tinh thần cùng đang lên sau khi thắng vòng trước, 2 đội sẽ quyết thắng. Trong đó KH vẫn có ưu thế hơn vì đầu giải V-League đến giờ, KH luôn tìm được 3 điểm trên sân nhà. Dự đoán: KH thắng 1-0.

Quang Huy