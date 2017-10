Chờ xem các tân binh trổ tài

Không thua gì Quảng Nam, SQC Bình Định (BĐ) cũng có sự tăng cường lực lượng mạnh mẽ. Các cầu thủ được HAGL chuyển giao như Toledo, A Huỳnh, Huỳnh Văn Thuận đều là những cầu thủ có chất lượng tương đối tốt. Ngoài ra, sự góp mặt của trung vệ Long Giang được Navibank Sài Gòn (NSG) cho mượn, càng giúp BĐ như hổ thêm cánh. Dù chỉ luyện quân trong vài ngày ngắn ngủi, nhưng HLV Phan Tôn Quyền (BĐ) đã nhanh chóng tạo nên sức bật mới cho đội bóng đất võ khi ông kết hợp được các viện binh với đội quân cũ của mình. Trong trường hợp cần thiết, Toledo sẽ được xếp đá cặp với Cruz để tạo nên bộ đôi tấn công lợi hại. Sức mạnh được tăng cường nên BĐ rất tự tin khi làm khách trước Đồng Nai Berjaya (ĐN). Chủ nhà ĐN cũng có được 2 viện binh là Nguyễn Mạnh Tú (từ Megastar Nam Định) và Đoàn Hoàng Sơn (Xuân Thành Hà Tĩnh), nhưng xem ra họ khó cản bước đội bóng đất võ. Dự đoán: BĐ thắng 3-1.

Với mục tiêu trụ hạng, Viettel bổ sung 4 cầu thủ là Opara, Huỳnh Nhật Thanh, Tống Đức An và Trần Tuấn Anh. Tuy nhiên, đây là những cầu thủ không thật sự xuất sắc, nên khó thay đổi bộ mặt của Viettel ở thời điểm này. Vì thế, dù có ưu thế sân nhà, nhưng Viettel sẽ vất vả bởi đối thủ Hà Nội ACB được tăng cường 2 cầu thủ trẻ Ngọc Quân, Việt Tuấn. Dự đoán: Hà Nội ACB thắng 3-0.

Đến làm khách trên sân Tự Do trước Huda Huế là cơ hội cho Quảng Nam (QN) giới thiệu hình ảnh của mình ở giai đoạn 2. HLV Trần Vũ cho biết ông sẽ không tung cả 6 tân binh vào sân, nhưng dù sao, một vài vị trí từng góp mặt ở đội tuyển quốc gia và U.23 quốc gia sẽ giúp QN khác hẳn so với lượt đi. Trong khi đó, do thiếu tiền nên Huế chỉ có được Flavio từ NSG, còn các cầu thủ trẻ khác vừa đôn lên như Hữu Vân, Văn Dũng, Anh Hoàng đều không đáng kể. Trên sân nhà ở mùa này, Huế chơi rất tệ, lại thiếu vắng chân sút chủ lực Okechukwu nên sẽ khó khăn trước đội bóng đất Quảng. Dự đoán: hòa 1-1.

An Giang (AG) khát khao thăng hạng nên được đầu tư để có được mũi nhọn Amaobi từ Becamex Bình Dương. Tuy nhiên, đội khách XSKT Cần Thơ vừa thay mới 3 ngoại binh là Davis Winter, Vergori Manuel và Leonardo Oscar, nên AG không được khinh suất. Dự đoán: AG thắng 2-1.

Ở nhóm cuối bảng, TDC Bình Dương (BD) có sự tăng cường đến 5 cầu thủ, trong đó đáng chú ý là hai ngoại binh Nkemi và Cokolic nên sẽ mạnh hơn nhiều so với giai đoạn 1. Dù vậy, BD cũng rất khó để lấy 3 điểm trước đội khách Xi măng Fico Tây Ninh (TN) có được tiền vệ Diego Martin của SHB Đà Nẵng. Dự đoán: hòa 2-2.

TP.HCM - đội bóng được dư luận chú ý nhiều nhất cũng được tăng cường 2 ngoại binh là Jackson và Badaracco. Thế nhưng, lực lượng nội của họ quá mỏng, nên sẽ khó khăn với nhiệm vụ trụ hạng. Tiếp đối thủ Hải Nhân Tiền Giang trên sân Thống Nhất, nếu TP.HCM không tìm được chiến thắng, thì nhiều khả năng đội bóng này sẽ có chiến tích 2 năm rớt 2 hạng.

Quang Huy