Choáng với giá chuyển nhượng cầu thủ

Ý kiến

Ảnh: Khả Hòa Ông Nguyễn Quốc Hội - Chủ tịch CLB Hà Nội T&T: Tiền chuyển nhượng tùy nhu cầu cầu thủ “Chúng tôi khi quyết định bỏ ra một khoản tiền lớn nào đó để mua cầu thủ, thường tính đến việc nâng cao chất lượng CLB, chứ không nghĩ đến việc đánh bóng tên tuổi. Vấn đề giá tiền chuyển nhượng cao hay thấp, nhiều khi phụ thuộc vào nhu cầu của cầu thủ mà CLB định mua về. Khi đàm phán, chúng tôi cũng hỏi thẳng nguyện vọng cầu thủ về khoản tiền này, cũng như mức lương anh ta muốn nhận và số năm hợp đồng mà anh ta muốn ký. Nếu thấy phù hợp thì CLB sẽ chấp nhận. Nhưng không phải lần chuyển nhượng nào cũng thành công. Ví dụ như năm vừa rồi, CLB ký hợp đồng với 2 cầu thủ ngoại song chất lượng rất kém”.

Ảnh: Bạch Dương Cựu tuyển thủ Trần Công Minh: Phi thực tế! “Thực ra, ở châu Âu giá chuyển nhượng cao đạt mức kỷ lục chỉ tập trung ở một số ít cầu thủ ngôi sao đã thành danh do các CLB có tiềm lực tài chính muốn có cầu thủ mà họ cần để lắp ghép hoàn chỉnh sơ đồ chiến thuật nên bắt buộc phải mua, và đôi khi đẩy giá cao để mua bằng được vì sợ CLB khác giành mất. Ví dụ như gần đây Man.City mua Tevez, Yaya Toure, Balotelli… với giá từ vài chục triệu bảng trở lên, song những cầu thủ nói trên đã góp phần đưa CLB này đứng ở tốp đầu giải Ngoại hạng Anh. Trong khi với phần lớn cầu thủ khác thì mức giá chuyển nhượng phản ảnh đúng năng lực. Ngoài ra, do lượng cầu thủ thuộc dạng tiềm năng ở châu Âu rất nhiều nên các CLB có quyền chọn lựa và cân đo đong đếm mức phí trước khi quyết định mua về. Còn trong khuôn khổ V-League, những cầu thủ xuất sắc hiện nay như Minh Phương, Tài Em, Như Thành, Việt Thắng… xứng đáng được hưởng mức chuyển nhượng cao, vì đã chứng tỏ được tài năng của mình. Tuy nhiên theo cá nhân tôi, giá chuyển nhượng lên tới gần cả chục tỉ đồng thì cao quá. Nhưng dẫu sao, một số CLB có tham vọng và tiềm lực tài chính cũng sẵn sàng mua các cầu thủ này vì một lẽ là cầu thủ Việt có chất lượng hiện rất hiếm, nếu không mua thì CLB đại gia khác cũng sẽ tìm cách lấy về. Do đó, phí chuyển nhượng ở V-League đội giá phi thực tế là vậy”.

Ảnh: Khả Hòa Ông Mai Đức Chung - HLV Navibank Sài Gòn: Đôi khi vượt quá chất lượng thật “So với châu Âu hay thế giới thì tiền chuyển nhượng cầu thủ tại VN không thấm vào đâu, nhưng so với khu vực thì đúng là hơn hẳn. Điều này giải thích tại sao rất nhiều cầu thủ Thái Lan thích sang VN thi đấu. Việc giá cầu thủ bị đội lên cao, đôi khi vượt quá chất lượng thật của cầu thủ, bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, có khi do “cò” môi giới cầu thủ mà cũng có khi do chính CLB”. G.Lao - L.P (ghi)