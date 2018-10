Chọn khẩu hiệu cho tuyển VN tại Asian Cup 2019

Theo đó, không riêng gì tuyển VN mà cả 24 đội tuyển dự vòng chung kết Asian Cup 2019 cũng đều được bầu chọn một khẩu hiệu riêng.

Cuộc bầu chọn này sẽ kết thúc vào ngày 1.11 tới, sau đó AFC sẽ thống kê để chọn một khẩu hiệu được nhiều người chọn nhất gắn cho đội tuyển và công bố vào ngày 5.11.

Hiện AFC đã mở bầu chọn khẩu hiệu cho các đội tuyển lần lượt từ bảng A, B, C và đến ngày 20.10 là bảng D của tuyển VN cùng với Iran, Iraq và Yemen. Tiếp đó là 2 bảng E và F còn lại.

Ở bảng D của tuyển VN, AFC sau thời gian thăm dò đã chọn ra 3 khẩu hiệu cho tuyển VN là “Nhà vô địch trong lòng người hâm mộ” (Champions of the people); “Ra đi quật khởi, ngày về vinh quang” (Go with ambition, return as champions) và “Những chiến binh Sao vàng” (Golden Star Warriors).

tin liên quan Đội tuyển vô địch Asian Cup 2019 nhận được bao nhiêu tiền thưởng? Không thể phủ nhận LĐBĐ châu Á (AFC) rất nỗ lực để tạo sự hấp dẫn tại vòng chung kết (VCK) Asian Cup diễn ra đầu năm 2019 ở UAE, như lần đầu có 24 đội tham dự, áp dụng Trợ lý trọng tài video (VAR), có cúp vô địch mới...

Hiện những khẩu hiệu của tuyển VN đã có hơn 3.186 người bầu chọn trong gần 3 ngày qua, và chưa biết khẩu hiệu nào được người hâm mộ ưa chuộng nhất để chọn cho tuyển VN.

Từ đây đến hết ngày 1.11, người hâm mộ vẫn bầu chọn trên trang web của AFC là AFC.com.

Việc chọn khẩu hiệu này đã thành truyền thống ở các kỳ World Cup kể từ năm 2006, và được người hâm mộ các nước quan tâm vì thể hiện cho tinh thần và quyết tâm của đội bóng khi dự một giải đấu lớn.

Nay AFC cũng áp dụng và đang được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ khắp châu Á.

Giang Lao