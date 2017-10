Chốt danh sách CLB dự V-League và hạng Nhất 2014

(TNO) Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Phạm Ngọc Viễn vừa cho biết, đến cuối giờ chiều ngày 30.10, VPF đã nhận được đăng ký dự mùa giải 2014 của 13/14 CLB thuộc V-League và 8/9 CLB hạng Nhất.

V-League 2014 sẽ diễn ra theo đúng hạn định nhưng chỉ có 13 CLB tham dự - Ảnh: Khả Hòa

13 CLB V-League gửi công văn gồm: Hùng Vương An Giang, Becamex Bình Dương, Xi Măng The Vissai Ninh Bình, QNK Quảng Nam, Đồng Tâm Long An, Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng, Hà Nội T&T, Than Quảng Ninh, Đồng Nai, Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, XM Vicem Hải Phòng.

Duy nhất K.Kiên Giang không có văn bản và theo đúng quy định của VPF, đội nào không nộp đúng thời hạn vào ngày 30.10 sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.

Hiện tại, Kiên Giang đang nợ tiền lương tháng 7,8 và tiền chuyển nhượng của toàn bộ cầu thủ đội bóng với số tiền lên tới 7 tỉ đồng. Còn chưa lo đủ tiền trả nợ, CLB này “móc” đâu ra 35 tỉ đồng kinh phí hoạt động cho cả mùa giải.

Còn tại giải hạng Nhất, đội bóng cuối cùng gửi đăng ký là Đồng Tháp (vào chiều 30.10). Bình Định cũng với lý do thiếu tiền đã tự gạch tên mình khỏi danh sách.



Bình Định (trái) sẽ không dự mùa giải hạng nhất 2014 - Ảnh: Khả Hòa

Một ngày trước, Thanh Niên Online đã gọi điện cho ông Đinh Khắc Diện, phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Định và được biết, CLB này vẫn mòn mỏi chờ đợi ý kiến cuối cùng của thường vụ tỉnh ủy.

Ông Diện nói: “Kinh phí hoạt động của CLB dựa hoàn toàn vào tỉnh. Trong trường hợp tỉnh ủy không duyệt chi 20 tỉ đồng thì Bình Định sẽ không dự mùa bóng 2014. Chắc chắn như vậy”.

Vào 16 giờ ngày 30.10, chúng tôi đã liên lạc lại với ông Diện và câu trả lời là không thấy ý kiến từ tỉnh ủy.

Như vậy có 8 CLB hạng nhất gửi đăng ký tham dự mùa giải 2014 gồm: Tây Ninh, Sanna Khánh Hòa, XSKT Cần Thơ, TP.HCM, Đắk Lắk, Thừa Thiên Huế, Hà Nội, Đồng Tháp.

Đến thời điểm hiện tại, Công ty VPF vẫn giữ nguyên quan điểm “sắt đá” là không gia hạn ngày đăng ký.

Ông Phạm Ngọc Viễn tuyên bố: “Nếu không siết chặt thì bóng đá Việt Nam sẽ khó phát triển. Chúng tôi sẽ giữ nguyên số CLB là 13 mà không đôn đội hạng dưới lên. Số lẻ như vậy sẽ phức tạp hơn vì ở lượt cuối, sẽ có một CLB được nghỉ sớm một vòng. Chúng tôi sẽ đề ra các biện pháp phòng chống tiêu cực, để không xảy ra các sự cố bất thường”.

