Chốt thời gian đăng ký giải U.21 Báo Thanh Niên

Hôm qua VFF đã thông báo ngày 31.3 là hạn chót đăng ký danh sách các đội bóng tham dự vòng loại Giải U.21 Báo Thanh Niên 2010. Sau đó, VFF sẽ căn cứ vào vị trí địa lý để chia bảng vòng loại và công bố điều lệ vào đầu tháng 4. Vòng loại sẽ thi đấu từ 12 đến 28.6 tại 6 bảng dự kiến là Nam Định, Nghệ An, Bình Định (hoặc Khánh Hòa), TP.HCM, Long An và An Giang (hoặc Cà Mau).

Mô tả Hôm qua VFF đã thông báo ngày 31.3 là hạn chót đăng ký danh sách các đội bóng tham dự vòng loại Giải U.21 Báo Thanh Niên 2010. Sau đó, VFF sẽ căn cứ vào vị trí địa lý để chia bảng vòng loại và công bố điều lệ vào đầu tháng 4. Vòng loại sẽ thi đấu từ 12 đến 28.6 tại 6 bảng dự kiến là Nam Định, Nghệ An, Bình Định (hoặc Khánh Hòa), TP.HCM, Long An và An Giang (hoặc Cà Mau). Hiện tại đã có 33 đội đăng ký tham dự, trong đó, có 31 đội đá vòng loại gồm Than Quảng Ninh, Vissai Ninh Bình, Xi măng Hải Phòng, Lam Sơn Thanh Hóa, Công an Nhân dân, Viettel, Nam Định, Hòa Phát, Hà Nội ACB, Hà Nội T&T, SLNA, Xuân Thành Hà Tĩnh, Huế, Quảng Nam, Đắk Lắk, Phú Yên, Bình Định, Khatoco Khánh Hòa, Bình Thuận, Bình Dương, Fico Tây Ninh, Đồng Nai Beraya, ĐTLA, Hải Nhân Tiền Giang, Cao su Đồng Tháp, Cà Mau, Cần Thơ, CLB TP.HCM, Vĩnh Long, Kiên Giang, An Giang. 2 đội được miễn vòng loại là ĐKVĐ SHB Đà Nẵng và chủ nhà vòng chung kết HAGL. VFF cũng cho biết giải U.21 Báo Thanh Niên sẽ là cơ sở xác định 4 đội tham dự giải bóng đá Đại hội TDTT toàn quốc 2010 vào cuối tháng 12 tại Đà Nẵng. T.K