Chủ nhà đại thắng

Phát biểu sau trận đấu: * HLV Than Htike (U.21 Myanmar): "Hôm nay, U.21 Báo Thanh Niên VN vượt trội hơn chúng tôi về thể lực, lối chơi lẫn tốc độ. Diễn tiến trận đấu cho thấy đội chủ nhà đã có sự chuẩn bị cho giải rất kỹ, do đó chiến thắng của U.21 Báo Thanh Niên VN là hoàn toàn xứng đáng". * HLV Đinh Văn Dũng (U.21 Báo Thanh Niên VN): "Do các học trò chúng tôi chỉ vừa tập luyện chung được 4 ngày, chủ yếu là các bài tập phục hồi thể lực, và mới chỉ có 2 ngày ráp đội hình nên các cầu thủ vẫn chưa ăn ý cho lắm. U.21 Myanmar dù có độ tuổi trung bình thấp hơn đội chúng tôi nhưng lại thi đấu khá khôn khéo. Điển hình là họ đã phát hiện ra chúng tôi chơi bóng bổng và có cách hóa giải ngay trong hiệp 1. Sang hiệp 2, các cầu thủ VN thay đổi chiến thuật bằng lối đá ngắn, bật tường nhanh nên đã thành công". Hoàng Quỳnh (ghi)