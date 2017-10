Chủ nhà giải hạn

Các trận còn lại Sân Đồng Tháp, CS.Đồng Tháp – HA.GL: 1-0 Nóng cả trên sân lẫn khán đài

Thái Dương "trình diện" vật thể lạ cho trọng tài - Ảnh: B.Dương Dù phải đến làm khách trên sân đội bóng chơi rất tốt trên sân nhà là CS.Đồng Tháp, nhưng HA.GL đã nhập cuộc tự tin. Với khả năng càn lướt và sự khéo léo của Evaldo trên hàng công, sự xông xáo của Quý Sửu ở tuyến giữa và sự chặt chẽ trong phòng ngự của Benjamin, Nirut, HA.GL khởi đầu hứng khởi, gây áp lực lên hàng thủ đội chủ nhà. Trong hiệp một, HA.GL chơi tốt hơn hẳn so với CS.Đồng Tháp, tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhưng lần lượt Việt Cường, Quý Sửu hay Anh Tuấn đều bỏ lỡ. Trong khi đó, CS.Đồng Tháp bị tâm lý trong cả hiệp một, các cầu thủ thường xuyên mất bóng, hàng phòng ngự mắc những sai sót chết người. Đội chủ nhà cũng không tạo ra được nhiều pha bóng đáng chú ý. Nhưng sang hiệp 2, HA.GL không còn giữ được nhịp điệu tấn công. Các cầu thủ đội khách có dấu hiệu xuống sức. Evaldo “cô đơn” trên hàng công, còn tuyến tiền vệ lại phí phạm những cơ hội có được. Đó cũng là lúc CS.Đồng Tháp quyết định triển khai đòn “hồi mã thương”. HLV Phạm Công Lộc tung Aganun và Văn Nghĩa vào sân để tạo sức bật mới. Phút 70, từ pha sút bóng bay ngang mặt khung thành của Được Em, Aganun có mặt đúng vị trí dễ dàng đệm bóng hạ gục Sihavy, mở tỉ số cho CS.Đồng Tháp. Sau bàn thua, HA.GL càng tỏ ra bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Tấn Trường. Evaldo bị chấn thương phải rời sân càng khiến cho hàng tiền đạo HA.GL thiếu sức mạnh. Sau trận đấu, HLV Kiatisak cho rằng HA.GL bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn nên phải thất bại. Ngoài ra, khí hậu quá nóng ở Đồng Tháp cũng là yếu tố khiến đội không thể thi đấu với thể lực tốt nhất. Còn HLV Phạm Công Lộc cho rằng CS.Đồng Tháp đã nóng vội trong hiệp đầu, hàng phòng ngự thông tin cho nhau không tốt. Sự cải thiện về lối chơi trong hiệp 2 là chìa khóa để chủ nhà giành trọn 3 điểm. Đây là trận đấu mà sân Đồng Tháp “nóng” cả trên sân và trên khán đài. Trọng tài Nguyễn Văn Đông làm việc hiệu quả để hạn chế tối đa những cái đầu nóng của 2 bên, còn BTC sân phải liên tục dùng loa để vận động khán giả không quăng “vật lạ” xuống sân. Một tình huống khá hài hước là tiền vệ Thái Dương mang “trình diện” cho trọng tài thứ 4 một hòn đá to tướng. _Di Linh Bàn thắng: CS.Đồng Tháp: Aganun (70’) Sân Thiên Trường, M.NĐ – HP.HN: 1-0 “Chết” vào phút chót Được chơi trên sân nhà, đội chủ sân Thiên Trường tận dụng tối đa cơ hội để giành trọn 3 điểm nữa. Tuy nhiên, chiến thắng trước HP.HN chiều qua lại ghi nhận dấu ấn của “thần may mắn”, khi M.NĐ bế tắc trong gần như cả trận và phải chờ đến phút 89 mới phá được thế cân bằng nhờ pha lập công của lão tướng Lương Phúc. Công bằng thừa nhận, HP.HN xứng đáng ra về không phải với kết cục trắng tay trận này. Lối đá phòng ngự kín kẽ của họ gây nhiều khó khăn cho hàng công M.NĐ. Trong thế trận bế tắc và... buồn ngủ, HP.HN lẽ ra có thể “giải quyết” trận đấu, nếu Thanh Trung và Martin xử lý tốt hơn những cơ hội ngon ăn. Bị đánh gục vào phút chót, khoảng cách giữa HP.HN và M.NĐ giờ được rút xuống chỉ còn 4 điểm. Bàn thắng: M.NĐ: Lương Phúc (89’) Sân Hàng Đẫy, HN T&T - SLNA: 0-0 Nhạt nhẽo Cầm bóng nhiều hơn song không tạo được thế trận áp đảo cũng như các cơ hội cụ thể, HN T&T chấp nhận chia điểm với SLNA trên sân nhà. Một trận hòa gây thất vọng và thực sự đã chỉ ra những giới hạn, cả về lực lượng lẫn lối chơi của đội bóng thủ đô. Trận này, HN T&T có sự trở lại của Sỹ Cường. Nhưng sau khi hứng chịu vài cú tắc bóng quyết liệt của Văn Hoàn, tiền vệ năng nổ này như bị “cóng”. Anh chơi mờ nhạt và kéo theo cả hàng công của HN T&T cũng nhạt nhòa theo. Cả trận, HN T&T chỉ có hai cú sút gây khó khăn cho thủ thành đội khách, một của Benicio (76’) và một của Văn Quân (78’). Còn SLNA, ngay từ đầu hiệp hai đã chủ động ghìm trận đấu bằng những tiểu xảo để kiếm tỷ số hòa. Và họ đã đạt được mục đích._B.M