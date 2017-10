Chủ nhà mất cúp U.19

Được đánh giá cao hơn Đồng Tháp về sự đồng đều trong đội hình và phong độ cực tốt khi toàn thắng ở tứ kết và bán kết với tỷ số “khủng” (3 trận ghi 14 bàn để lọt 3 bàn) và được chơi trên sân nhà Chi Lăng trước gần 5.000 khán giả, nhưng chủ nhà Đà Nẵng đã để vuột cúp trong trận chung kết U.19 Cúp Sơn Kova vào chiều qua.

Có lẽ một phần do áp lực trước cơ hội giành ngôi vô địch quá lớn, nhưng mặt khác là trước Đồng Tháp chơi đầy quyết tâm, các cầu thủ trẻ của HLV Võ Phước đã nôn nóng và bế tắc nên tự tạo sơ hở cho đối phương khai thác. Phút 76, Dương Minh Thắng ghi bàn duy nhất đem chiến thắng 1-0 về cho Đồng Tháp. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên và duy nhất trong 90 phút của Đồng Tháp ở vòng chung kết, bởi 3 trận trước đó, họ chỉ hòa và thắng bằng thi đá 11m. Cụ thể ở tứ kết hòa Thái Nguyên 0-0, 1-1 (thắng 5/4 đá 11m), bán kết hòa Sông Lam Nghệ An 2-2 (thắng 6/5 bằng đá 11m). Ngoài chức vô địch, cầu thủ Nguyễn Xuân Hải (Đồng Tháp) còn đoạt danh hiệu thủ môn xuất sắc. Cầu thủ Nguyễn Viết Thắng (Đà Nẵng) xuất sắc nhất giải và vua phá lưới thuộc về Cao Xuân Thắng (Sông Lam Nghệ An) với 4 bàn.

H.Đức