Chủ nhà thắng ngược

Trận khai mạc BTV Number One Cup diễn ra chiều qua đã gay cấn và kịch tính từ đầu trước sự chứng kiến của gần 12.000 khán giả trên sân Bình Dương.

Đội khách Chonburi đến từ Thái Lan, dù vắng đến 5 trụ cột tham gia đội tuyển Thái Lan, đã gây ấn tượng ngay trong 15 phút đầu với 2 bàn thắng chớp nhoáng từ cú đánh đầu của tiền đạo cao kều Romulo Marquez Aakkneli (9) và cú sút từ góc hẹp sát biên ngang của cựu tuyển thủ Thái Lan Natthapong Samana (3). Tỷ số lẽ ra còn cao hơn nếu các cầu thủ Chonburi không quá vội vã trong các pha kết thúc khi đối mặt với thủ môn Phan Văn Santos sau đó.



Becamex Bình Dương (trái) đã có chiến thắng đầy kịch tính trước Chonburi - Ảnh: Khả Hòa

Chủ nhà có phần lúng túng ở đầu trận một phần do đội hình có đến 6 vị trí mới là thủ môn Santos, trung vệ Vincent, hậu vệ trái Mai Xuân Hợp, tiền vệ Sorin, tiền đạo Huỳnh Kesley và Milorad được HLV Cho Yoon-hwan thử nghiệm, trong đó Xuân Hợp chơi không thật an toàn để Chonburi liên tục khai thác. Thế nhưng, từ nửa cuối hiệp 1, Becamex Bình Dương (BD) đã bừng tỉnh chơi gắn kết hơn và sau bàn thắng rút ngắn 1-2 của trung vệ Trần Chí Công, BD đã ghi thêm 3 bàn nữa ở hiệp 2 (do Andre (6), Milorad (8) và Samson (23) ghi) để ấn định tỷ số 4-2.

Ngoài sự cố Express (Uganda) không thi đấu do không được sự nhất trí của LĐBĐ nước này, hôm qua trận U.22 VN gặp Gremio (Brazil) cũng không thể diễn ra do một số trục trặc từ lãnh đạo CLB này. Tuy nhiên, nhờ sự can thiệp vào giờ chót của VFF với LĐBĐ Brazil, Gremio đã được chấp nhận thi đấu ở bảng B vào chiều nay gặp Sài Gòn Xuân Thành (18 giờ), trận còn lại SHB Đà Nẵng gặp Fukuoka (Nhật Bản) lúc 16 giờ.

Q.T