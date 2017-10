Chủ nhà thắng trận khai mạc U.17

Vòng chung kết giải U.17 Báo Bóng đá Cúp Thái Sơn Nam đã khai mạc vào ngày 21.7 trên sân Nha Trang. Trong trận đầu tiên, chủ nhà Khánh Hòa (KH) chơi khá hay và chiến thắng Thừa Thiên - Huế với tỷ số 2-1. Hai bàn thắng do Đình Kha (10) và Quốc An (23) ghi.

Bàn gỡ của Huế từ chấm 11m do Phi Pha sút. Ở trận đấu thứ 2, Viettel nhỉnh hơn Sài Gòn Xuân Thành (SGXT) nên đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Các bàn thắng của Viettel do Văn Đắc (từ chấm 11m), Thanh Hùng và Việt Phương ghi. Bàn thắng duy nhất của SGXT do công của Hoàng Phương. Hôm nay, giải sẽ tiếp diễn với lượt trận đầu tiên bảng B: SLNA gặp Pitimex Đồng Tháp và HAGL gặp SHB Đà Nẵng.

Q.H