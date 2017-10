Chủ nhà toàn thắng

7 đội chủ nhà đều thắng ở vòng đấu 19 trước khi V-League tạm nghỉ, trong đó Sông Lam Nghệ An đã đào sâu khoảng cách với nhóm sau để giữ chắc ngôi đầu.

Sông Lam mạnh vượt trội

Dù 3 trận trước đó, Sông Lam Nghệ An (SLNA) chỉ có 1 điểm (hòa HAGL, thua Hải Phòng và Hòa Phát), nhưng trong bối cảnh phong độ của SHB Đà Nẵng và Thanh Hóa cũng rất kém trong những vòng đấu vừa qua thì đội bóng xứ Nghệ vẫn đầy đủ niềm tin để tiếp tục tìm lại chính mình. Điều này đã thể hiện mạnh mẽ chiều qua giống như cơn thịnh nộ sau trận hòa mất điểm trước HAGL đáng tiếc mấy ngày trước. Tuy rằng Cao su Đồng Tháp (ĐT) không hề yếu, nhưng với quyết tâm và khát vọng dữ dội, các cầu thủ xứ Nghệ đã dội cơn mưa gôn vào lưới Tấn Trường. Ngay hiệp đầu, Diego Fagan, Devon Hodges và Nguyễn Hoàng Helio (11m) đã ghi dễ 3 bàn khiến ĐT vỡ trận. Khi hiệp 2 chỉ mới đến phút 67, tỷ số đã là 6-0 cũng lại do bộ 3 này ghi tiếp 3 bàn nữa. Có vẻ như thắng vậy là quá đủ khi đối thủ không còn sức kháng cự, SLNA chơi chùng xuống hệt như Hà Nội T&T thắng HAGL trước đó nên tạo cơ hội cho Samson và Felix rút ngắn cách biệt còn 2-6.



Niềm vui của Becamex Bình Dương - Ảnh: Khả Hòa

Với chiến thắng này, SLNA đã gia tăng khoảng cách lên 7 điểm với SHB Đà Nẵng (ĐN) do đội của HLV Lê Huỳnh Đức lại tiếp tục chơi nhợt nhạt khi thất thủ 1-2 trước Hà Nội ACB (cú đúp của Lucas). Sau trận, các cầu thủ ĐN đã phản ứng quyết liệt trọng tài Nguyễn Văn Quyết vì cho rằng tiền đạo Lucas việt vị. Nhưng cũng may cho ĐN là chưa mất ngôi thứ nhì vì Thanh Hóa cũng sẩy chân tại sân Lạch Tray. Dù dẫn trước do Hoàng Đình Tùng ghi song chiếc thẻ đỏ của Gilmar khiến đội bóng xứ Thanh mất thế trận, để cho Lê Bật Hiếu gỡ 1-1 và sau đó Thiago ghi bàn quyết định ở phút 90 lật ngược tình thế giúp chủ nhà Vicem Hải Phòng thắng 2-1.

Bình Dương hồi sinh

Sau nhiều năm, Becamex Bình Dương (BD) đã phá dớp khi có chiến thắng trước ĐTLA ngay trên sân nhà Gò Đậu. Điều đáng nói là 3 bàn thắng của 2 đội trong trận này đều đến từ chấm phạt đền. Leandro đã 2 lần đưa BD dẫn trước 2-0 sau 2 pha phạm lỗi dùng tay chơi bóng của Phạm Lâm Minh Thông và pha cản phá từ phía sau của Phan Văn Giàu với Anh Đức. Đến cuối trận, Van Bakel lại phạm lỗi với Kassim tạo cơ hội cho Lê Tostao ghi bàn gỡ 1-2. Dù chiến thắng không thật thuyết phục nhưng có ý nghĩa với BD và HLV Đặng Trần Chỉnh khi họ đã lọt vào top 5 và tranh đua vào top 3 nếu tiếp tục giữ được khí thế và phong độ này.

Dù thua nhưng ĐTLA vẫn chưa quá lo vì đội xếp trên mình là Khatoco Khánh Hòa (KH) cũng thua trên sân Vissai Ninh Bình 0-1 nên khoảng cách giữa 2 đội vẫn là 1 điểm. KH vì lực lượng quá yếu đã để Gustavo ghi bàn duy nhất. Tương tự, Hòa Phát cũng đang bị kềm lại khi thua tiếp trước Navibank Sài Gòn (NSG) 0-2. Không hiểu vì sao HLV Nguyễn Thành Vinh vẫn sử dụng Timothy, bởi do tính tình nóng nảy của cầu thủ này đã phá hỏng tất cả. Chiếc thẻ đỏ quá sớm ở phút 22 của Timothy làm cho Hòa Phát mất hoàn toàn thế trận, tạo cơ hội cho Long Giang và Ntambi ghi 2 bàn cho chủ nhà.

Xếp hạng sau 19 lượt: 1/SLNA: 39 điểm, 2/SHB Đà Nẵng: 32 điểm, 3/Hà Nội T&T: 31 điểm, 4/Thanh Hóa: 29 điểm, 5/Becamex Bình Dương: 28 điểm, 6/Đồng Tháp: 27 điểm, 7/Navibank Sài Gòn: 26 điểm, 8/HAGL: 24 điểm, 9/Ninh Bình: 23 điểm, 10/Hải Phòng: 23 điểm, 11/Hà Nội ACB: 22 điểm, 12/Hòa Phát: 21 điểm, 13/Khatoco Khánh Hòa: 19 điểm, 14/ĐTLA: 18 điểm.

L.P - Q.H - L.Trí -

T.Thảo - P.Quang - T.K