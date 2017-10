Chủ nhà U.17 thắng trận đầu

Đội U.17 Thừa Thiên-Huế đã thể hiện sự chuẩn bị rất tốt cho vòng chung kết giải U.17 Báo Bóng Đá, Cúp Thái Sơn Nam 2012 khi thắng ứng viên vô địch SLNA 2-1 trong trận cầu khai mạc giải.

Dưới tiết trời nắng gắt, cầu thủ hai đội vẫn nỗ lực chơi một trận cầu khá hay. Phút 28, SLNA đã mở tỷ số trước do công Tuấn Tài từ chấm 11 m. Đến phút 52, tỷ số được quân bình do Ngọc Tin ghi. Tận dụng việc các cầu thủ SLNA có phần xuống sức, từ giữa hiệp 2, đội chủ nhà đã khống chế thế trận và có bàn ấn định tỷ số 2-1 ở phút 72 do Lâm Ti Phông thực hiện từ quả đá phạt.

Cuối trận Xuân Bôn (Huế) nhận thẻ đỏ rời sân nhưng SLNA vẫn không thể tìm bàn gỡ hòa. Ở trận đấu còn lại, Viettel hòa Cao su Đồng Tháp (ĐT) 1-1. Văn Dương đánh đầu đưa Viettel dẫn trước ở phút 21, nhưng Trung Phi đã nhanh chóng san bằng 1-1 cho ĐT ở phút 25. Hôm nay, bảng B sẽ khai diễn với hai trận đấu: Ninh Bình gặp ĐTLA và Đà Nẵng gặp HAGL.

Q.H