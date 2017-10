 Chủ nhà U.21 khẳng định ưu thế

Hôm qua, vòng loại giải U.21 Báo Thanh Niên các bảng A, D và trận đấu bù bảng B đã diễn ra sôi nổi. Tại bảng A, chủ nhà Sông Lam Nghệ An thắng trẻ Hà Nội 3-0 do tuyển thủ U.22 Nguyễn Đình Bảo (9) ghi 2 bàn và Vũ Quang Nam (18) ghi bàn còn lại.

Đội Vicem Hải Phòng hòa Thừa Thiên-Huế 1-1. Đặng Văn Phi Pha (8) mở tỷ số cho Huế phút 21, sau đó Đào Văn Tiến (13) gỡ hòa cho Hải Phòng ở phút 74. Gay cấn nhất là trận Than Quảng Ninh (TQN) thắng Hà Nội T&T 3-2 khi 2 đội rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Tuyển thủ U.22 Nguyễn Hải Huy (14) mở tỷ số cho TQN ở phút 39, sau đó Nguyễn Xuân Hùng (8) gỡ hòa 1-1 cho đội bóng thủ đô phút 66. Đến phút 83, Đào Nhật Minh (15) nâng lên 2-1 cho TQN, lập tức chỉ 2 phút sau Ngân Văn Đại (9) ghi bàn từ chấm 11 m gỡ 2-2 cho Hà Nội T&T. Nhưng phút 87, Trần Đại Nghĩa (16) ấn định tỷ số chung cuộc cho TQN.



Niềm vui chiến thắng của U.21 ĐTLA - Ảnh: Khả Hòa

Tại bảng B, trong trận đấu bù U.21 Đắk Lắk thắng Bình Thuận 2-0. Văn Tài (16) mở tỷ số phút 3 và Hồng Chương (7) có pha đánh đầu hiểm, ấn định chiến thắng cho Đắk Lắk. Với kết quả này, U.21 Đắk Lắk đã có được 3 điểm đầu tiên trong khi U.21 Bình Thuận cùng với U.21 Hoàng Anh Gia Lai vẫn trắng tay sau 2 lượt đấu, xếp cuối bảng.

Trên sân Long An, chủ nhà Đồng Tâm Long An (ĐTLA) thắng Hùng Vương An Giang (AG) 3-1 do Trần Nhạc Di Cô (9) ghi phút 23, Phan Tấn Tài (18) phút 42 và Trần Quốc Thông (3) phút 51. Bàn gỡ của AG do chính Tấn Tài của ĐTLA đá phản. Trận còn lại Vĩnh Long dưới sự dẫn dắt của HLV người Hàn Quốc Han Young Kuk đã thắng Cần Thơ 1-0 do Đình Trường ghi.

Hôm nay, vòng loại U.21 tiếp diễn các trận ở bảng B Đắk Lắk - HAGL, SQC Bình Định - CLB Hà Nội và SHB Đà Nẵng- Bình Thuận và trận Cao su Đồng Tháp gặp Kiên Long Bank Kiên Giang ở bảng D.

Văn Hiệp - Đông Nghi - Q.Huy