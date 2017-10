Chủ thắng lớn, khách sụp đổ

“Cuộc đua kỳ thú” giữa 2 người đàn ông với hai cá tính hoàn toàn trái ngược nhau đã đem đến cho chảo lửa Thanh Hóa một trận đấu hấp dẫn, kịch tính ở vòng 4 V-League.

Là bạn bè thân thiết ngoài đời nhưng trên băng ghế huấn luyện, ông Mai Đức Chung và ông Lê Thụy Hải đã thực sự có cuộc đấu trí không khoan nhượng. Một Bình Dương (BD) bạc nhược, yếu thế ở những trận đầu tiên đã gần như lột xác dưới bàn tay của Giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải. Chơi thanh thoát và mạch lạc, chính đội khách đã ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 10 do công của Anh Đức. Nhưng niềm vui của ông Hải trong ngày trở lại BD đã không tồn tại quá lâu bởi chỉ sau đó 8 phút, Thanh Hóa đã có bằng bàn thắng gỡ hòa 1-1 khi Nastja Ceh thực hiện cú đá phạt cực đẹp, bóng lướt qua đỉnh đầu Nghiêm Xuân Tú vào lưới. Cũng chính chuyên gia đá phạt này đã lập công lần 2 từ chấm phạt đền ấn định tỷ số 2-1 cho Thanh Hóa. HLV Mai Đức Chung phát biểu: “Trận đấu nghẹt thở đến giây cuối cùng và chúng tôi đã giành chiến thắng một cách khó khăn bởi ông bạn tôi đã giúp BD chơi rất chặt chẽ, sức tấn công mạnh mẽ với 3 trung phong. Thanh Hóa đã may mắn và còn nhờ vào tinh thần thi đấu quả cảm của các cầu thủ. Vị trí tạm dẫn đầu V-League thực sự là sự tưởng thưởng xứng đáng cho tất cả chúng tôi”.

Bất ngờ đã xảy ra tại sân Cẩm Phả khi chỉ trong 18 phút cuối, chủ nhà Than Quảng Ninh đã hạ gục Đồng Tâm Long An (ĐTLA) 3-0 do Xuân Ngọc lập cú đúp và Uche ghi. Còn tại Pleiku, sự sung sức của toàn đội HAGL và sự mạnh mẽ của Timothy đã giúp chủ nhà đè bẹp Sông Lam Nghệ An 3-1, trong đó chính “bò mộng” Timothy ghi hat-trick từ chấm 11 m, móc bóng điệu nghệ và kết thúc cận thành. Bàn gỡ của SLNA do Biyaga ghi. Tại Ninh Bình (NB), chủ nhà và SHB Đà Nẵng (ĐN) hòa 1-1. Sim Woon Sub mở tỷ số cho NB và Bojan Mamic gỡ hòa cho ĐN. Tại sân Lạch Tray, Hải Phòng thắng Hùng Vương An Giang 2-0 do Đình Tùng và Justice Majabvi ghi.

Xếp hạng sau 4 lượt: 1/ Thanh Hóa: 10 điểm, 2/ Than Quảng Ninh: 7 điểm, 3/ SLNA: 6 điểm, 4/ Hà Nội T&T: 6 điểm (3 trận), 5/ Hải Phòng: 6 điểm, 6/ SHB Đà Nẵng: 5 điểm, 7/ V.Ninh Bình: 5 điểm, 8/ HAGL: 4 điểm (3 trận), 9/ QNK Quảng Nam: 4 điểm (3 trận), 10/ Đồng Nai: 3 điểm (3 trận), 11/ ĐTLA: 2 điểm, 12/ B.Bình Dương: 1 điểm (3 trận), 13/ H.An Giang: 1 điểm (3 trận).

L.P - H.Đức - T.K

