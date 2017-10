 Chủ tịch CLB Thanh Hóa xin rút khỏi ứng viên BCH

Hôm qua VFF cho biết, tính đến ngày 1.8, số lượng đại biểu dự đại hội VFF khóa 5, dự kiến khoảng 228 người, trong đó đại biểu chính thức từ các tổ chức thành viên là 119 người (nhưng chỉ có 63 đại biểu chính thức có quyền bỏ phiếu tại đại hội).

Ngoài ra còn có 23 đại biểu là BCH VFF đương nhiệm cùng nhiều khách mời và báo chí... Về hồ sơ nhân sự BCH khóa tới, từ 49 ứng viên ban đầu, đã có 8 ứng viên xin rút, còn lại 41 ứng viên. Đến đầu tháng 8 chỉ còn 38 ứng viên vì lại có thêm 3 ứng viên nữa xin rút gồm ông Phạm Thế Triều - Phó giám đốc Sở VH-TT-DL An Giang, ông Huỳnh Mau - Giám đốc điều hành CLB Hoàng Anh Gia Lai và ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch CLB Thanh Hóa, người mà thời gian qua đã có thái độ rất quyết liệt trước cách hành xử của Ban Tổ chức giải V-League. Ông Đệ đã giải thích lý do xin rút: “Tỉnh Thanh Hóa có giới thiệu tôi vào BCH VFF, nhưng tôi thấy nếu mình ở ngoài VFF sẽ dễ ăn dễ nói hơn nếu chẳng may có sự cố nào đó không hay xảy ra”. Từ 38 ứng viên này, đại hội sẽ bầu 23 ủy viên BCH khóa 7.



Bầu Đệ kiên quyết không tham gia BCH để đứng ngoài dễ góp ý hơn - Ảnh: Ngô Nguyễn

Cũng theo VFF, tại đại hội sẽ xem xét kết nạp 5 thành viên mới (trong đó có LĐBĐ Đồng Tháp, 2 CLB Futsal, CLB bóng đá nữ sữa Mộc Châu Sơn La, Trung tâm TDTT Vĩnh Long). Dự kiến, sẽ có 6 đơn vị bị đình chỉ tư cách thành viên VFF vì hoặc chưa có hồ sơ xin gia nhập và không có báo cáo hoạt động như LĐBĐ Nam Định, Phú Yên..., hoặc đã là thành viên chính thức của VFF nhưng không thi đấu mùa giải 2013 như CLB TP.HCM, CLB XSKT Lâm Đồng. Trong số 5 đơn vị bị chấm dứt tư cách thành viên có CLB trẻ SHB Đà Nẵng, CLB Khatoco Khánh Hòa (xin chuyển đổi chủ sở hữu là Vicem Hải Phòng), CLB Navibank Sài Gòn (xin giải thể). Riêng hai CLB cũ của bầu Kiên, báo cáo của VFF cho biết: “Do khó khăn về tài chính vì bầu Kiên bị bắt nên CLB trẻ Hà Nội và CLB Hà Nội không thể đăng ký giải hạng nhất và V-League. Nhưng 2 CLB này lại có 2 đội bóng U.19 và U.21 nên VFF không thể đình chỉ tư cách thành viên và vẫn có quyền bỏ phiếu tại đại hội.

Một chi tiết rất đáng lưu ý là cho đến ngày hôm qua, 2 ứng viên chủ tịch là ông Lê Hùng Dũng - Phó chủ tịch VFF khóa 6 và ông Lê Khánh Hải - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL vẫn chưa có lý lịch tư pháp theo quy định của Nghị định 45/CP. Nếu thiếu hai hồ sơ quan trọng này thì đại hội không thể tiến hành. Dù vậy, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cam kết sẽ bảo đảm các hồ sơ này trong vòng tuần tới. VFF cũng đề nghị Bộ VH-TT-DL có công văn gửi Bộ Nội vụ đề nghị cấp giấy phép tổ chức theo đúng nguyện vọng vào ngày 5.10”.

Lan Phương

