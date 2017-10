Chủ tịch LĐBĐ Malaysia: 'CĐV Việt Nam không cần phải lo ngại'

(TNO) Trao đổi với báo chí về việc bảo đảm an ninh, an toàn cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam trên 'chảo lửa' Shah Alam, ông Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) khẳng định: 'khán giả Việt Nam sẽ được bảo vệ tối đa!'.

Một fan người Việt Nam đổ máu sau khi một nhóm hooligan Malaysia lao vào hành hung vào cuối trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 - Ảnh: Reuters

Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014, CĐV quá khích Malaysia đã để lại hình ảnh xấu khi tấn công CĐV Việt Nam ngay trên khán đài Shah Alam khiến nhiều người đổ máu. Hành động này, khiến Bộ trưởng thể thao Malaysia và chính ông Abdullah Sultan Ahmad Shah đã có thư xin lỗi CĐV Việt Nam.

Ngày 27.3 sắp tới, U.23 Việt Nam sẽ gặp U.23 Malaysia cũng trên "chảo lửa" Shah Alam, nơi mà CĐV Việt Nam từng đổ máu vào cuối năm ngoái, nên nhiều người lo lắng cảnh bạo lực sẽ tái diễn.

“Hình ảnh xấu ở AFF Cup 2014 sẽ không tái diễn. Người Malaysia chúng tôi vốn rất hiền lành, hiếu khách, bạo lực xảy ra trên khán đài tại AFF Cup, chỉ là sự bộc phát của một số nhỏ CĐV quá khích. Tôi tin điều này không lặp lại ở trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam ở vòng loại U.23 châu Á”, ông Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah khẳng định.



Ông Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia

Ông Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah cho biết, FAM đã kết hợp với các cơ quan an ninh để bảo đảm tốt an ninh, an toàn trận đấu: “Chúng tôi đã lên các phương án để bảo vệ tốt an ninh và an toàn cho CĐV ở trận đấu này. CĐV Việt Nam sẽ được bố trí ngồi khu vực riêng trên khán đài và họ sẽ thoải mái để xem bóng đá”.

Nói về tình hình bảng I, ngài chủ tịch của Malaysia nhận định: “U.23 Nhật Bản quá mạnh, họ vượt tầm U.23 Malaysia và Việt Nam nên chắc chắn họ sẽ lấy ngôi nhất bản. Còn Việt Nam và Malaysia cơ hội là 50-50, chưa biết đội nào thắng đội nào. Tuy nhiên, cả Malaysia và Việt Nam đều ở bảng đấu khá nặng, nên cả hai phải thật sự nỗ lực, mới có thể tranh chấp một trong 5 xuất nhì bảng, để giành quyền vào chơi vòng chung kết”.

Vé chỉ bán trong ngày diễn ra trận đấu Sân Shah Alam có sức chứa 80.000 người và ban tổ chức cho biết họ sẽ bán ra 80.000 vé. Để xem trận đấu này, người hâm mộ Việt Nam có thể mua vé qua website tickethotline.com.my hoặc mua vé ngay tại sân Shah Alam. Dù số lượng vé rất lớn, nhưng FAM chỉ bán vé vào lúc 10 giờ sáng ngay trong ngày trận đấu diễn ra. Giá vé xem trận đấu là 20 ringgit, khoảng 130.000 đồng Việt Nam, trẻ em dưới 12 tuổi sẽ được miễn vé.

Bài, ảnh: Khánh Châu

(từ Malaysia)

Khánh Châu