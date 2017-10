Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội: 'Chơi mà cứ bình bình để tồn tại thì Hà Nội T&T không bao giờ chơi'

Nhận định về đối thủ Than Quảng Ninh mà đại diện Thủ đô sẽ phải gặp chiều nay, 27.2, chủ tịch Nguyễn Quốc Hội không dự đoán một tỷ số thắng thua, ông cho rằng, từ trước đến nay, dù Hà Nội T&T có gặp bất cứ đội bóng nào, như Bình Dương, Sông Lam Nghệ An, đội vẫn chơi hết sức mình.

Chủ tịch Hà Nội T&T đã quan sát các cầu thủ rất kỹ lưỡng trong buổi chiều 26.2, trước khi đội bóng này gặp Than Quảng Ninh trên sân Hàng Đẫy - Ảnh: Thúy Hằng

Hà Nội T&T trẻ hóa đội hình ở V-League 2016 - Ảnh: Thúy Hằng Phạm Văn Thành, vua phá lưới U.21 Báo Thanh Niên đang là chân sút tại Hà Nội T&T - Ảnh: Thúy Hằng Hà Nội T&T trẻ hóa đội hình ở V-League 2016 - Ảnh: Thúy HằngPhạm Văn Thành, vua phá lưới U.21 Báo Thanh Niên đang là chân sút tại Hà Nội T&T - Ảnh: Thúy Hằng

“Chúng tôi không quan tâm đã từng thua hay từng thắng Than Quảng Ninh. Chỉ cần biết ra sân là chúng tôi sẽ nỗ lực. Nhưng bóng đá thì không thể nói trước, có thể anh chơi rất hay, tấn công liên tục, nhưng anh không may mắn thì vẫn cứ thua. Trong cuộc sống cũng vậy đấy, luôn cần yếu tố may mắn bên cạnh trí tuệ, tài năng”, ông Hội thẳng thắn.