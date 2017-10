Chủ tịch Than Quảng Ninh: 'Chiến thắng trước SLNA dành tặng người hâm mộ'

Hạnh phúc sau chiến thắng 3-1 của các học trò trên sân nhà sau chuỗi ngày dài thất bại, chủ tịch CLB Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng chia sẻ: 'Chiến thắng này dành tặng cho tất cả những người hâm mộ của chúng tôi'.



“Tôi thật sự xúc động trước sự cống hiến của các cầu thủ trên sân. Chúng tôi còn cần một số thứ phải điều chỉnh sau trận đấu này, nhưng chiến thắng này rất ngọt ngào và có ý nghĩa vô cùng lớn với các cầu thủ và người hâm mộ đã luôn dành tình cảm cho Than Quảng Ninh”, ông Phạm Thanh Hùng bày tỏ.

Chia sẻ sau buổi họp báo, trợ lý HLV Than Quảng Ninh, ông Nguyễn Quang Hoàn khen ngợi tinh thần thi đấu của các cầu thủ đội nhà. Nhiều cầu thủ đã chiến đấu như những chiến binh dũng cảm khi chấn thương chưa thật sự bình phục.

“Trước trận đấu, tôi đánh giá Sông Lam Nghệ An là một đối thủ mạnh. Các cầu thủ trẻ có sự nhiệt tình và thi đấu trên sân với kỹ thuật rất tốt. Phía Than Quảng Ninh đã bình tĩnh tháo gỡ các khó khăn ban đầu, chơi tốt ở hiệp 2. Chiến thắng này khiến chúng tôi rất hưng phấn. Niềm vui san sẻ không chỉ cho thành viên ban huấn luyện, các cầu thủ mà còn dành tặng hàng ngàn khán giả”, ông Nguyễn Quang Hoàn nói.

Với vẻ mặt khá buồn rầu, lặng lẽ bước vào phòng họp báo, HLV Ngô Quang Trường trầm ngâm: “Khi đội bóng thua, HLV sẽ là người chịu trách nhiệm đầu tiên”.

“Sông Lam Nghệ An nhập cuộc khá tốt và còn ghi bàn trước do công của Odat thế nhưng Sông Lam Nghệ An vẫn để Than Quảng Ninh lội ngược dòng 3-1”, ông Trường nói.

Tiền vệ Vũ Minh Tuấn ôm các học trò của mình tại Trung tâm bóng đá học đường Quảng Ninh ngay khi vừa ghi bàn - Ảnh: Thúy Hằng Chảo lửa Cẩm Phả tiếp thêm tinh thần thi đấu cho Than Quảng Ninh - Ảnh: Thúy Hằng

“Trong trận đấu, ở một số tình huống các cầu thủ của tôi đã mắc sai lầm, tiêu biểu là bàn thắng của Vũ Minh Tuấn nâng tỷ số lên 2-1 cho Than Quảng Ninh. Thế nhưng tôi không trách họ, điều đó sẽ được rút kinh nghiệm và các cầu thủ sẽ biết cách để không mắc lại những sai lầm đó”, ông Trường nói thêm.

Tuy thua trận này nhưng HLV Ngô Quang Trường khẳng định Sông Lam Nghệ An vẫn trung thành với cách chơi và sự bố trí vai trò cầu thủ như bây giờ. Ông Trường cũng gửi lời cảm ơn đến các VĐV đã vượt ngàn dặm xa xôi để đến sân Cẩm Phả cổ vũ cho CLB. Ông Trường tin, CĐV xứ Nghệ luôn thấu hiểu và sẽ tiếp tục đồng hành với đội bóng.

Trận Than Quảng Ninh tiếp Sông Lam Nghệ An trên sân nhà chiều nay, 16.4, nằm trong khuôn khổ vòng 6 V-League. Sau chuỗi dài ngày chưa thắng và thất bại toàn tập trên sân nhà, hôm nay các cầu thủ đất mỏ đã có chiến thắng 3-1. 3 bàn thắng của học trò HLV Phan Thanh Hùng được ghi bởi Dyachenko, Vũ Minh Tuấn và Ngô Đức Thắng.

