Chủ tịch Than Quảng Ninh từng hai lần vào Nghệ An mời Hữu Thắng

Chiều 3.3, sau khi lễ công bố HLV trưởng tuyển Việt Nam kết thúc, chủ tịch Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng nán lại, cùng với tân giám đốc kỹ thuật của CLB Phan Thanh Hùng, đã bắt tay Nguyễn Hữu Thắng và cùng trò chuyện rất vui vẻ.

Chủ tịch Than Quảng Ninh (bìa phải) cho biết CLB đất mỏ sẵn sàng giúp đỡ HLV Hữu Thắng (bìa trái) mọi mặt - Ảnh: Minh Tú Chủ tịch Than Quảng Ninh (bìa phải) cho biết CLB đất mỏ sẵn sàng giúp đỡ HLV Hữu Thắng (bìa trái) mọi mặt - Ảnh: Minh Tú “Chúng tôi chúc mừng Hữu Thắng và rất tin tưởng Hữu Thắng ở công việc khó khăn, đầy áp lực phía trước. Tôi nói với anh Thắng, Than Quảng Ninh và người hâm mộ Quảng Ninh luôn ủng hộ anh. CLB Than Quảng Ninh sẵn sàng giúp đỡ tân HLV trưởng tuyển Việt Nam về mọi mặt”, người đứng đầu CLB đất mỏ chia sẻ với Thanh Niên. “Chúng tôi chúc mừng Hữu Thắng và rất tin tưởng Hữu Thắng ở công việc khó khăn, đầy áp lực phía trước. Tôi nói với anh Thắng, Than Quảng Ninh và người hâm mộ Quảng Ninh luôn ủng hộ anh. CLB Than Quảng Ninh sẵn sàng giúp đỡ tân HLV trưởng tuyển Việt Nam về mọi mặt”, người đứng đầu CLB đất mỏ chia sẻ với Thanh Niên.

Chữ “mọi mặt” được ông Phạm Thanh Hùng giải thích là “cả ở vật chất và tinh thần”: “Ở cương vị mới, nếu tân HLV trưởng tuyển Việt Nam cần sự hỗ trợ về nhân lực, tài chính, kinh phí cho các hoạt động của đội tuyển Việt Nam, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ”.

Ít người biết, V-League 2015, trong khi Than Quảng Ninh đang khó khăn về vị trí người thuyền trưởng, đích thân ông Phạm Thanh Hùng và các cộng sự đã hai lần về tận nhà riêng của HLV Nguyễn Hữu Thắng tại Nghệ An để mời HLV này về dẫn dắt Than Quảng Ninh. Tuy nhiên, thời gian đó, cả hai lần, Hữu Thắng đều từ chối vì lý do vướng bận một số việc gia đình.

Chủ tịch Phạm Thanh Hùng từng hai lần đích thân về nhà riêng tại Nghệ An mời HLV Hữu Thắng về làm HLV trưởng CLB Than Quảng Ninh - Ảnh: Minh Tú Chủ tịch Phạm Thanh Hùng từng hai lần đích thân về nhà riêng tại Nghệ An mời HLV Hữu Thắng về làm HLV trưởng CLB Than Quảng Ninh - Ảnh: Minh Tú

“Ông có sợ, sự đề nghị của ông trong lúc này khiến nhiều người hiểu lầm, rằng ông muốn “gửi gắm” một số cầu thủ của đội nhà lên tuyển lần sắp tới đây không?”, chúng tôi hỏi ông Phạm Thanh Hùng. Rất khẳng khái, ông đáp: “Không bao giờ. Tôi chưa từng có thói quen gửi gắm bất kể một cầu thủ nào trong đội của tôi. Thực lực của mỗi người đến đâu, khán giả và giới chuyên môn cũng sẽ đánh giá được ngay, không thể dùng kiểu nhờ cậy".

“Từ vị trí của người hâm mộ, chúng tôi hiểu tất cả mọi người đều đang khát khao một nền bóng đá sạch, bóng đá của màu cờ sắc áo Việt Nam. Từ những lần làm việc trực tiếp với Hữu Thắng, tôi rất tin tưởng vào thực lực, phẩm chất đạo đức của anh ấy. Chúng tôi muốn ủng hộ Hữu Thắng, đơn giản, chúng tôi tin anh ấy”, người đứng đầu Than Quảng Ninh bộc bạch.

Thúy Hằng