Chủ tịch VFF: Công Phượng đã khiến tôi hô to như đứa trẻ

(TNO) Siêu phẩm của đội trưởng U.19 Việt Nam Công Phượng khiến người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam liên tưởng đến cú đội đầu của Công Vinh tại trận chung kết AFF Cup 2008.

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng - Ảnh: Thúy Hằng

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng bày tỏ cùng Thanh Niên Online về trận đấu giữa U.19 Việt Nam (VN) và U.19 Úc mà với ông: “Tuy chiến thắng này mới chỉ là sự khởi đầu của U.19 VN nhưng nó cũng khiến tôi mất ngủ đêm qua”.

Ông chia sẻ: “Nếu U.19 VN ghi được bàn thắng ngay ở hiệp 1 thì có lẽ, giây phút mà Công Phượng đột phá để ghi bàn duy nhất cho trận đấu không để lại ấn tượng sâu sắc đến vậy.

Giây phút vỡ òa ấy khiến tôi như nhớ lại phút bù giờ 90+2 tại trận chung kết lượt về giữa đội tuyển VN và Thái Lan ở AFF Cup 2008 - từ cánh trái Minh Phương chuyền vào cho Công Vinh đánh đầu, giúp cho chúng ta lần đầu tiên đăng quang trên đấu trường bóng đá khu vực.

Không thể giành tỷ số đậm trước U.19 Úc như năm trước nhưng trong cuộc đối đầu đầy cảm xúc vào đêm 5.9, với bàn duy nhất, U.19 VN cũng có đến 99% cơ hội vào bán kết.

Cuộc đấu giữa U.19 Nhật và Úc vào ngày 7.9 chắc hẳn sẽ rất căng thẳng. Vì đã bại trận nên Úc sẽ vùng lên, với mong muốn đè bẹp Nhật Bản. Nhưng dĩ nhiên, Nhật Bản sẽ không để điều đó xảy ra. Khán giả Việt Nam lại có cơ hội được chứng kiến cuộc so tài hết sức hấp dẫn đến từ hai vị khách mời”.



Công Phượng (10) đã có bàn thắng để đời - Ảnh: Minh Tú

Ông Dũng đưa ra một đề nghị: “Cho tôi nói thêm về bàn thắng của Công Phượng - một bàn thắng cực kỳ đẳng cấp. Tôi không nghĩ cậu ta lại dám sút thẳng về phía thủ môn đối phương và lúc nhìn thủ môn ngả người ra phía sau một cách đầy bất lực, còn bóng thì bay vào lưới. Tôi đã hô to như một đứa trẻ: Vào rồi!

Bàn thắng của Công Phượng phải nói là quá đẳng cấp, giải tỏa cho tâm trạng hồi hộp kéo dài gần hết trận. Và tôi nhấn mạnh một điều, bàn thắng này không thể coi là do may mắn. Đó là thành quả của một quá trình tập luyện say mê và bền bỉ Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh

Cảm xúc mà bóng đá đem lại không có gì tuyệt vời bằng. Và đời người, chỉ đôi ba lần được sống trong khoảnh khắc sung sướng như thế, cũng là đáng sống lắm rồi! Tôi dự đoán rằng, trận giữa U.19 VN và U.19 Nhật Bản vào mấy ngày tới sẽ không còn một ghế trống và chúng ta chờ đợi, kỳ vọng, tin tưởng vào U.19 VN”.

Chủ tịch VFF cũng cho hay rằng, ông muốn thầy trò HLV Guillaume Graechen không vì hưng phấn ở chiến thắng đêm qua mà mất đi sự tập trung ở trận đấu sắp tới với U.19 Nhật Bản.

“Cơ hội vào bán kết của Việt Nam là rất lớn nhưng các cầu thủ trẻ cần tiếp tục thể hiện được lối chơi đẹp, phối hợp tốt để đạt kết quả thuận lợi trước U.19 Nhật Bản vào ngày 9.9”, ông Dũng nói tiếp.

Một quan chức khác của Liên đoàn bóng đá Việt Nam là Tổng thư ký Lê Hoài Anh cũng nhận định: “Trong những trận đấu mà đối thủ có trình độ tương đồng thì vai trò cá nhân để làm nên những thời khắc bùng nổ là hết sức quan trọng.

Đội U.19 VN đã thể hiện ý chí quyết tâm rất cao ở trận đấu này và họ đã gặp quá nhiều thử thách vì đối thủ đã hiểu chúng ta quá rõ.

Cũng vì lý do đó mà U.19 VN đã không thể gây bất ngờ cho đối phương và cuối hiệp 2, cơ hội đã chia đều cho cả hai nhưng sự lóe sáng của Công Phượng đã cởi nút thắt cho trận đấu.

Bàn thắng này phải nói là quá đẳng cấp, giải tỏa cho tâm trạng hồi hộp kéo dài gần hết trận. Và tôi nhấn mạnh một điều, bàn thắng này không thể coi là do may mắn. Đó là thành quả của một quá trình tập luyện say mê và bền bỉ”.

Khi chúng tôi hỏi ông Lê Hùng Dũng là VFF có thưởng cho đội U.19 VN vì trận thắng quan trọng trước U.19 Úc thì nhận câu trả lời: “Không nên và cũng không cần thiết đặt ra vấn đề tiền thưởng cho đội vào lúc này. Các cầu thủ còn trẻ. Cứ để họ cống hiến bởi chặng đường phía trước còn rất dài”.

Lan Phương

