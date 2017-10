Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: Đón Arsenal là nhiệm vụ chính trị

Ngày 17.6, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và Giám đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình Cấn Văn Nghĩa sẽ làm việc với nhau để giải quyết vấn đề giá thuê sân Mỹ Đình cho trận đấu giữa Arsenal và đội tuyển các ngôi sao VN.

Bộ VH-TT-DL sẽ làm “quan tòa” giữa các bên. Với danh nghĩa chủ sở hữu sân Mỹ Đình, Ban Quản lý khu liên hợp đã đưa mức giá thuê sân lên đến 1,5 tỉ đồng (gấp 8 lần so với thông thường), trong khi BTC trận đấu kêu trời vì đắt.



Trận Arsenal gặp VN mang tính phục vụ chứ không phải kinh doanh kiếm lời - Ảnh: Reuters

Trả lời trên báo chí, ông Cấn Văn Nghĩa “khuyên” các nhà tài trợ Eximbank, Hoàng Anh Gia Lai, VFF đừng nên mặc cả lằng nhằng và tuyên bố: “Tôi không cần biết các vị mang Arsenal hay Manchester United về VN. Nếu các vị cảm thấy đủ tiềm lực kinh tế thì các vị mới mời. Đây là thương vụ làm ăn. Chúng tôi không thể không thu tiền giá cao. Riêng mặt sân đã phải bảo dưỡng mất 1 tỉ đồng. Nhưng tôi nói thật, điều tôi quan tâm là an ninh, an toàn trước, trong và sau trận đấu, chứ tiền nong không phải vấn đề cốt lõi. Đấy, khi Nick Vujicic sang VN, chúng tôi bảo không lấy tiền nhưng BTC vẫn cứ đưa vài trăm triệu đồng. Chẳng nhẽ vụ này lại không thu đồng nào!”.

Ức chế vì cách hành xử của “chủ sân”, trong cuộc họp gần đây, một thành viên cốt cán của BTC trận đấu đã nêu ý kiến, giá thuê sân chỉ nên tối đa 600 triệu đồng. Nếu 1,5 tỉ thì hoặc hủy hợp đồng với CLB danh tiếng của Ngoại hạng Anh, hoặc chuyển đến sân khác tại VN.

Trong bối cảnh “nước sôi lửa bỏng”, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ tỏ ra khá bình tĩnh và ông đã đưa ra phương án ôn hòa: “Ban chỉ đạo đã họp khẩn về việc này và tôi đã hứa sẽ giải quyết được ổn thỏa. Chắc chắn trận đấu sẽ vẫn tổ chức tại Mỹ Đình và giá không thể cao như vậy. Anh Nghĩa đã hơi “cứng” vì không phân biệt được đâu là nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ kinh doanh. Đúng là Bộ đã giao quyền tự hạch toán cho sân nhưng trong những sự vụ đặc biệt như thế này, phải coi là nhiệm vụ chính trị để cùng phối hợp tổ chức cho tốt. Tôi xin khẳng định, sự kiện quan trọng này, BTC trận đấu không coi là cơ hội kiếm lời. Thái Lan, Singapore đón các CLB giỏi sang được nhiều lần, tại sao chúng ta là lần đầu mà khó khăn đến vậy. Đáng nhẽ ban quản lý sân cũng phải coi VFF như một tổ chức của ngành, của Bộ như mình để “xắn tay” giúp đỡ”.

Ông Hỷ nói tiếp: “Trong cuộc họp ban chỉ đạo, ông Lê Hùng Dũng đã cho biết, càng phục vụ tốt bao nhiêu càng tốn kém bấy nhiêu. Để chia lửa với hai nhà tài trợ, VFF cũng chi một phần. Dự toán ban đầu sẽ phải bỏ ra số tiền 39,8 tỉ đồng, thu lại tối đa chỉ khoảng hơn 27 tỉ đồng và lỗ hơn 11 tỉ đồng. Tại cuộc họp, đại diện Công an Hà Nội cũng nhấn mạnh, lần đầu tiên một CLB hàng đầu nước Anh đến VN nên ngành cũng xác định đây là nhiệm vụ chính trị. Chính vì quan điểm này mà kinh phí để thuê lực lượng an ninh cũng không quá cao. Chánh văn phòng Công an Hà Nội đã cam kết sẽ đảm bảo chuyến du đấu của Arsenal tại VN ở mức an toàn tuyệt đối”.

Lan Phương

