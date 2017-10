Chủ tịch VPF: ‘Hành vi phản đối của đội Long An là không thể chấp nhận được’

'Kể cả trọng tài sai, đội Long An cũng không có quyền làm như vậy' Tổng giám đốc VPF Cao Văn Chóng cũng có quan điểm rất quyết liệt: “Ban tổ chức giải sẽ không vì Long An là đội bóng có liên quan đến chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng mà sẽ xử lý nương tay hay du di. Bởi hành động của đội Long An đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ đến chính đội Long An, mà còn đến cả giải đấu. Phản ứng rất tiêu cực, coi thường ban tổ chức, coi thường khán giả, có thể xem đây là trận đấu đáng xấu hổ nhất của mùa giải. Tôi dự khán trận ở sân Binh Dương nên không chứng kiến tận mắt mọi tình huống xảy ra. Nhưng tôi đã xem lại băng ghi hình, thu thập ý kiến của ban tổ chức giải, trao đổi với trưởng Ban tổ chức Nguyễn Minh Ngọc, cũng như trao đổi với anh Võ Thành Nhiệm. Dĩ nhiên, anh Nhiệm vẫn rất bức xúc. Nhưng tôi cũng thể hiện rõ quan điểm của VPF là sự phản ứng của đội Long An rất thiếu tính xây dựng, rất bồng bột, gây một tác động rất xấu đến dư luận. Chỉ còn 10 phút nữa hết trận, đáng lý ra, đội Long An cần hoàn tất nốt trận đấu vì quãng thời gian còn lại vẫn có thể kịp ghi thêm bàn cho đội mình. Nhưng đã chọn phương thức xử lý không thể chấp nhận được. Đến thời điểm này chưa thể khẳng định, trọng tài đúng hay sai. Kể cả trọng tài sai, đội Long An cũng không có quyền làm như vậy. Chưa kể trường hợp, trọng tài đứng gần pha bóng đó, nhỡ trọng tài xử lý đúng thì sao. Tôi giả dụ như vậy. Chỉ còn 10 phút nữa hết trận, đáng lý ra, đội Long An cần hoàn tất nốt trận đấu vì quãng thời gian còn lại vẫn có thể kịp ghi thêm bàn cho đội mình. Nhưng đã chọn phương thức xử lý không thể chấp nhận được. Đến thời điểm này chưa thể khẳng định, trọng tài đúng hay sai. Kể cả trọng tài sai, đội Long An cũng không có quyền làm như vậy. Chưa kể trường hợp, trọng tài đứng gần pha bóng đó, nhỡ trọng tài xử lý đúng thì sao. Tôi giả dụ như vậy. Tôi sẽ yêu cầu Ban tổ chức giải rà soát lại tất cả tình huống của trận đấu - trận đấu được xem là đặc biệt nhất, nổi cộm nhất từ đầu mùa. Cá nhân nào sai, sẽ dựa vào điều lệ giải mà xử, sai đến đâu xử đến đó. Trọng tài nếu sai sẽ bị Ban trọng tài xử. Về phía CLB Long An, chúng tôi sẽ không bị chi phối, không bị tác động bởi bất kỳ ai. Sẽ xử lý rất nghiêm. Cho dù đó là đội bóng có liên quan đến anh Võ Quốc Thắng. Không thể du di được”.