Chưa thể đặt cược bóng đá quốc tế hợp pháp tại Việt Nam

Ngày 13.9, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện đã làm việc với Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng và lãnh đạo Vụ Thể thao thành tích cao 2 về danh sách đặt cược bóng đá quốc tế hợp pháp tại VN.

Sau 3 tháng xin ý kiến các sở VH-TT và nhiều địa phương trên cả nước, tổ soạn thảo danh mục đã nhận nhiều góp ý, đề nghị nên bổ sung các giải bóng đá có sức hấp dẫn lớn tại VN như Ngoại hạng Anh, Ý, Pháp, Tây Ban Nha... Song các giải đấu này lại không thuộc quyền quản lý của FIFA mà do FIFA ủy quyền lại cho các liên đoàn hay hiệp hội bóng đá các quốc gia đứng ra tổ chức.

Trong khi đó, theo tinh thần Nghị định 06/2017 về quản lý kinh doanh và xử phạt vi phạm hành chính trong đặt cược đua ngựa, đua chó và thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế tại VN, chỉ những giải đấu do FIFA công bố mới được phép đặt cược. Theo thông báo chính thức từ FIFA, 14 giải đấu do FIFA công bố như World Cup, Euro, Copa America, Confederations Cup, Champions League, Europa League, giải vô địch châu Á (nam, nữ), giải vô địch các CLB châu Á (AFC Champions League, AFC Cup)... Ngành thể thao mới chỉ tạm đưa vào danh sách 14 giải nói trên và hiện rất lúng túng chưa biết giải quyết vấn đề này như thế nào.

Ngoài ra, lãnh đạo Bộ và Tổng cục TDTT cũng chưa thể thống nhất được việc có nên đưa những giải đấu, trận đấu quốc tế có đội tuyển VN tham dự vào danh mục được cá độ hợp pháp hay không. Khi được tham khảo ý kiến, Bộ Tài chính cũng chỉ đưa ra lời khuyên là nên cân nhắc. Ngay trong tổ soạn thảo cũng có nhiều luồng quan điểm khác nhau. Một là vẫn đưa vào danh sách đặt cược vì nội dung nghị định không cấm. Nhưng nhiều ý kiến lại cho rằng trong bối cảnh bóng đá VN hiện tại, sẽ rất phức tạp nếu cho cá độ hợp pháp các trận đấu có tuyển VN vì khó kiểm soát được nạn bán độ, cá độ của chính các thành viên đội bóng.

Cũng vì chưa thống nhất được mà tới đây, ngành thể thao sẽ phải có các cuộc làm việc với Bộ Công an nhằm đưa ra phương án tối ưu. Có thể hai bộ sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong hoạt động kinh doanh đặt cược. Một quan chức Bộ VH-TT-DL cho biết nhiều khả năng trận đấu có đội tuyển VN sẽ không được Bộ Công an đồng ý cho phép đặt cược hợp pháp.

Thêm một vấn đề nữa là Bộ Tài chính vẫn chưa thể xây dựng và ban hành các mức thuế dành cho doanh nghiệp (DN) kinh doanh cá độ. Đây là loại hình kinh doanh hoàn toàn mới tại VN nên DN có thể phải thực hiện nghĩa vụ thuế khác với các DN. Bộ Tài chính cũng chưa thể tiến hành đấu thầu chọn DN kinh doanh loại sản phẩm đặc biệt này. Bộ Thông tin - Truyền thông cũng chưa thể chỉ đạo các DN cung cấp dịch vụ internet, hạ tầng mạng, dịch vụ mạng xã hội trực tuyến, DN viễn thông thực hiện hoạt động cá độ hợp pháp tại VN.

“Ít nhất phải 5 hoặc 6 tháng nữa, các văn bản, thủ tục có liên quan đến vấn đề đặt cược mới được xây dựng xong và sau đó còn phải tiếp tục xin ý kiến. Có lẽ đến hết tháng 3.2018 mới có thể khởi động được”, một quan chức ngành thể thao cho hay.

