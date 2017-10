Chưa thỏa thuận xong việc tiếp sóng Ngoại hạng Anh ngày chủ nhật

Không còn vướng mắc nào về yêu cầu thương mại nhưng đã xảy ra trục trặc trong quan điểm về kỹ thuật. Trong khi K+ đề nghị các đơn vị khi tiếp sóng thì phải đồng ý cho K+ quản lý được số thuê bao để bảo đảm không thất thoát bản quyền, theo đúng thỏa thuận với nhà cung cấp bản quyền MP&Silva. Thế nhưng, K+ chưa nhận được sự chấp thuận vì không bao giờ các đài muốn để lộ số lượng thuê bao. Tuy chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng nhưng các bên sẽ cố gắng ngồi lại với nhau, kể cả sau khi giải khởi tranh để tiếp tục đàm phán.

Như vậy, trong loạt trận đầu tiên của giải Ngoại hạng Anh, các trận đấu vào ngày thứ bảy (14.8) và thứ hai (16.8) sẽ được phát bởi các đơn vị sau: SCTV, VTC - HD, Bóng đá TV, Thể thao TV của VCTV; truyền hình cáp của HTV Hà Nội, HTV TP.HCM; Công ty phần mềm và truyền thông Việt Nam VASC (hôm qua Thanh Niên có viết chi tiết My TV của Vinaphone nhưng thực chất My TV là của VASC và đơn vị này không hợp tác với K+ trong năm nay). Tạm thời, gói chủ nhật vẫn do K+ độc quyền.

L.P