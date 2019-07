Chung kết AFC Cup: Thua tại Gò Đậu, Bình Dương thất thế trước Hà Nội ở lượt về

Bình Dương không để đối thủ ra về ưu thế Chưa bao giờ mà khí thế đội chủ sân Gò Đậu lại sục sôi như lúc này. Chủ tịch CLB Becamex Bình Dương (BD) Hồ Hồng Thạch phấn khởi cho biết: “BD đang đứng trước cơ hội tái lập chiến tích tròn 10 năm vào bán kết AFC Cup nên rất hy vọng lặp lại lịch sử. Dĩ nhiên Hà Nội (HN) rất mạnh, muốn vượt qua họ không hề dễ dàng chút nào, nhưng toàn đội BD đang rất sung sức và tràn đầy quyết tâm”. HLV Nguyễn Thanh Sơn cũng tỏ ra tự tin vào bản lĩnh Đức Huy cô đơn trên sân tập đá cúp của BD khi nhận xét: “Toàn đội BD cùng hướng đến trận gặp HN như là đỉnh cao Đông Nam Á và châu Á. Chúng tôi sẽ cống hiến trận cầu hay và đẹp phục vụ khán giả cả nước. Nhiều năm trời, HN chưa thắng được BD ở Gò Đậu. Họ là đối thủ rất khó chịu, nhưng BD có cách đối phó”. Hà Nội gặp Becamex Bình Dương sẽ rất gay go AFC Khi được hỏi việc đá 3 trận liền với HN (2 trận chung kết AFC Cup Đông Nam Á ngày 31.7 và 7.8; xen kẽ là trận vòng 19 V-League ngày 3.8 tại sân Hàng Đẫy) thì ưu tiên của BD là đấu trường nào, lãnh đạo CLB BD khẳng định: “Chúng tôi không bỏ V-League, trận nào cũng chiến hết mình. Dĩ nhiên về tính chất và mức độ quyết liệt thì 2 trận chung kết AFC Cup sẽ là trọng tâm. Chúng tôi sẽ có cách khóa Văn Quyết, ngăn Quang Hải quyết không để đối thủ ra về với ưu thế sau trận lượt đi”. Hà Nội sẽ khai thác điểm yếu phòng ngự Không phải ngẫu nhiên mà HLV Chu Đình Nghiêm của HN nhận xét: “Ở V-League có thể phong độ của BD không ổn định, nhưng đá cúp thì họ đặc biệt tốt. BD sở hữu hàng công rất mạnh, bất cứ đội nào không tập trung sẽ phải trả giá. Đó là điều tôi rất lo ngại. Trận rồi tuyển thủ quốc gia Tiến Linh trở lại và ghi 2 bàn. Đó sẽ là trở ngại cho HN”. AFC Cup: Hùng Dũng "cảnh giác" Tiến Linh Sở dĩ HN đánh giá cao BD vì 7 năm (từ V-League 2012) rồi họ chưa từng vượt qua đội chủ nhà trên sân Gò Đậu. Ở V-League thì thường chỉ cầm hòa còn trong những trận đá cúp lại hay thua. Ông Nghiêm phân tích: “BD thường có sự tập trung tốt cho những trận đấu quan trọng, nhất là đá với HN nên chúng tôi phải cẩn trọng với lối đá phản công rất khó chịu của đối thủ, nhất là tốc độ của Wander Luiz cùng khả năng bao quát của Lê Tấn Tài, gây đột biến của Tô Văn Vũ và Tiến Linh”. AFC Cup: Bình Dương - Hà Nội, thiếu vắng Anh Đức Có thông tin Anh Đức bị chấn thương có thể không ra sân, nhưng ông Nghiêm vẫn dè dặt BD không hề yếu khi thiếu Anh Đức, nhất là được chơi trên sân nhà. Thành Lương tả xung hữu đột trước hàng thủ Becamex Bình Dương Ngọc Linh Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận xét BD thường xuất phát tốt, tâm lý tự tin trên sân nhà khi đối đầu với HN như cách ghi 2 bàn thắng dẫn trước 2-0 ở trận lượt đi V-League mùa này. Nhưng đội bóng của Văn Quyết, Quang Hải luôn chơi rất quái và biết khai thác yếu điểm phòng ngự, sai sót cá nhân và sự mất tập trung giờ chót của BD để phản đòn. AFC Cup: Hà Nội đã có sự tính toán để thi đấu 3 trận với Bình Dương Như sai lầm của thủ môn Tấn Trường giúp Thành Chung giành lại 1 điểm ở trận hòa 2-2 ngày 5.5 vừa rồi, nên trận này nhiều khả năng vẫn sẽ hòa và mọi chuyện được quyết định ở Hà Nội trong trận lượt về. Sân Bình Dương “cháy” vé Trận đấu chiều nay sẽ do tổ trọng tài người UAE điều khiển.

Hôm qua, BTC sân Gò Đậu cho biết sức chứa sân gần 20.000 chỗ thì chỉ bán khoảng 14.000 vé, còn lại phân phối cho AFC, VFF và vé mời. Trong đó, toàn bộ vé khán đài A đã bán sạch. 5.000 vé khán đài B đã bán được 4.000 và 5.000 vé khán đài C, D cũng đã bán được khoảng 2.000 vé. Nhiều khả năng chiều nay sẽ hết vé.