Chung kết giải bóng đá U.17 quốc gia 2019: Lần thứ 4 cho U.17 PVF ?

Là một trong những lò đào tạo trẻ tốt cùng với Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội, Viettel, từ lâu PVF đã là một trong những đội bóng luôn có thành tích cao ở các giải trẻ từ U.13, 15 đến U.17, U.19. Sau năm rồi thi đấu không thành công, 16 giờ chiều nay U.17 PVF sẽ lại có mặt ở trận đấu cuối cùng tranh chức vô địch giải U.17 quốc gia Cúp Next Media với đối thủ Thanh Hóa.

Nếu vô địch, U.17 PVF sẽ chứng minh lứa cầu thủ tài năng sinh năm 2002 này chính là mục tiêu mà Giám đốc kỹ thuật PVF Philippie Troussier từng trui rèn và kỳ vọng họ sẽ trở thành những hạt nhân trong chiến dịch hướng đến giấc mơ World Cup 2026 hoặc 2030 của Việt Nam.

Trận đấu vòng bảng, U.19 PVF thua Thanh Hóa Ngọc Linh

Trong đội hình của U.17 PVF hiện nay có rất nhiều cầu thủ giỏi từng tham gia tuyển U.16 Việt Nam như chân sút Võ Nguyên Hoàng, tiền vệ Đoàn Chí Bảo (đây là 2 cầu thủ từng được cựu danh thủ Paul Schoels của M.U khen ngợi) hay các tiền đạo Trịnh Văn Chung, Võ Quốc Dân, thủ môn Trần Lâm Hào… Không chỉ gắn kết, U.17 PVF còn thể hiện tốt tâm lý và bản lĩnh thi đấu như trận thắng ngược ĐKVĐ Viettel ở bán kết.

Chính vì vậy dù vòng bảng VCK giải U.17 quốc gia, PVF thua Thanh Hóa 0-1, nhưng ít ai đánh giá thấp đội bóng của HLV Moulay trong lần gặp lại chung kết vào 16 giờ chiều nay (11.7) tại sân Tây Ninh. Đội bóng xứ Thanh có thể xem là hiện tượng khi càng chơi càng tốt, nhưng đây cũng là đội chưa phải đã ổn định và không phải không có điểm yếu về lối chơi.

Niềm vui lọt vào chung kết sau khi thắng ngược ĐKVĐ Viettel của PVF Ngọc Linh

Ở trận vòng bảng đã có 2 thẻ đỏ cho PVF và Thanh Hóa trong thế trận giằng co quyết liệt. Vì thế lần tái đấu này hứa hẹn cũng sẽ gay go và không kém phần kịch tính. PVF vẫn chưa quên kỷ niệm buồn ở Tây Ninh cũng tại trận chung kết U.17 năm 2016 họ để Đồng Tháp vượt qua. Lần này với sự xuất hiện của ông Troussier trên khán đài, liệu vận may và niềm vui có đến với đội bóng của trưởng đoàn Nguyễn Mạnh Cường hay không?