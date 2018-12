Chung kết lượt về AFF Cup sẽ không có 'sạn'

Khán giả Malaysia có 3.200 vé

Ở trận chung kết lượt đi trên sân Bukit Jalil với sức chứa 87.000 chỗ ngồi, BTC Malaysia chỉ dành khoảng hơn 3.000 vé cho CĐV VN. Còn ban tổ chức trận chung kết lượt về vào ngày 15.12 tới đây cũng dành hẳn 3.200 vé cho khán giả đội khách, trong khi sân Mỹ Đình có sức chứa chỉ khoảng 40.000, chưa bằng một nửa sân Bukit Jalil.

Chúng tôi đã đem thắc mắc này hỏi ông Nguyễn Minh Châu, Phó tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá VN (VFF), thành viên ban tổ chức trận đấu, và được biết: “Theo quy định của điều lệ AFF Cup, nước chủ nhà mỗi trận đấu ở vòng bảng, vòng bán kết, vòng chung kết phải dành 8% số vé của toàn bộ sân cho đội khách. Chúng tôi tuân thủ nghiêm túc quy định này”.

VFF cũng khuyến cáo khán giả VN nên ứng xử văn minh khi ra sân, không mang pháo sáng, không lậu vé bằng mọi cách Ông Nguyễn Minh Châu, Phó tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) Ông Nguyễn Minh Châu cũng trấn an: "Ban tổ chức sẽ làm những biện pháp tốt nhất để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khán giả Malaysia khi họ đến sân Mỹ Đình. Cũng có khu riêng và bất khả xâm phạm. Không khán giả VN nào được phép ngồi vào chỗ của khán giả đội khách. Ngoài ra, chúng tôi sẽ bố trí lực lượng an ninh nhất định để bảo vệ họ, tránh ẩu đả hoặc những sự cố đáng tiếc xảy ra. VFF cũng khuyến cáo khán giả VN nên ứng xử văn minh khi ra sân, không mang pháo sáng, không lậu vé bằng mọi cách".

Dẹp nạn “vé lậu”

Ở trận bán kết lượt về giữa VN và Philippines vào ngày 6.12 vừa qua đã xuất hiện tình trạng dắt người vào sân với “lệ phí” 800.000 - 1 triệu đồng/người mà 3 nhân viên Công ty KTC (đối tác của VFF về kiểm soát khán giả) đã lén lút thực hiện, thu được gần 8 triệu đồng. Cơ quan công an đã bắt giữ 3 nhân viên này. Điều đáng nói là ở trận đấu vòng bảng gặp Malaysia cũng đã có nhân viên KTC bị sa thải vì hành vi tương tự. Nhưng sự việc đã tái diễn và nếu không siết chặt công tác an ninh, chả ai dám chắc nhân viên của công ty này không dám làm điều tương tự ở trận sắp tới, vì đa phần KTC chỉ thuê người làm theo thời vụ nên chỉ cần sa thải kẻ làm sai là hết trách nhiệm.

Một lãnh đạo VFF cho biết: “Phương án an ninh trận chung kết sẽ được làm kỹ hơn, tốt hơn nhiều. Lần này cơ quan công an sẽ bố trí đi tuần xung quanh sân, các tầng của sân, với tần suất dày đặc. Sức nóng của sân là rất lớn nên nếu thẩm lậu vé thì rất nguy hiểm. Chúng tôi rất lo ngại tình trạng vỡ sân nên phải làm tốt nhất có thể. Thậm chí ban tổ chức xây dựng cả kế hoạch kiểm soát người vào sân như thế nào trong điều kiện thời tiết không thuận lợi như mưa to. Hà Nội đang rất lạnh, khán giả sẽ mặc rất nhiều áo nên việc kiểm tra pháo sáng sẽ khó khăn hơn nhiều. Nhưng càng khó khăn càng phải nỗ lực hết sức”.

16 giờ hôm qua (12.12), VFF đã có cuộc họp kéo dài 3 tiếng với các cơ quan có liên quan để chốt phương án an ninh. Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP.Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng CSGT phối hợp chặt chẽ với Công an các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng và Nam Từ Liêm, sẽ tập trung 100% quân số, áp dụng các biện pháp mạnh để phòng chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

