Chung kết trong mơ

Lịch thi đấu đã được BTC V-League sắp xếp hoàn hảo khi trận đấu cuối cùng trên sân Vinh giữa chủ nhà Sông Lam Nghệ An và ĐKVĐ Hà Nội T&T lúc 16 giờ chiều nay (VTV3 trực tiếp) thực sự là trận chung kết đáng chờ đợi.

Sốt vé chợ đen

Từ nhiều ngày qua, những con đường dẫn đến Sân vận động Vinh luôn nhộn nhịp những dòng người nối nhau tìm mua vé. Sức hút của trận chung kết, nhất là cơ hội 10 năm mới trở lại sau chức vô địch từ năm 2001 của Sông Lam Nghệ An (SLNA) khiến người dân xứ Nghệ đổ xô săn lùng những chiếc vé với mơ ước vào sân cổ vũ cho đội nhà. Thế nhưng sự phấn khích của người hâm mộ đã bị dội gáo nước lạnh khi lịch bán vé trận SLNA - Hà Nội T&T dự định bắt đầu bán ngày 19.8 đã bị dời đến 9 giờ sáng chủ nhật 21.8.

Ông Hồ Văn Chiêm - Giám đốc điều hành SLNA nói: “Do nhu cầu của người xem quá lớn nên trong số 20.000 chỗ ngồi, ngoài giấy mời, vé bán cho cơ quan, đơn vị có công văn đặt mua trước, vé miễn phí cho sinh viên, cổ động viên, chúng tôi chỉ bán khoảng gần 10.000 vé cho khán giả sau khi đã phân phối xong cho các đối tượng trên”. Chính cách làm thiếu đồng bộ này khiến SLNA không kiểm soát được lượng vé “phân phối” để tuồn ra ngoài chợ đen.

Ngay từ chiều 19.8, “cò” vé quanh sân Vinh đã rao bán với giá… trên trời. Một cặp vé ở khán đài A được “hét” với giá 1,4 - 1,5 triệu đồng/cặp, đắt gấp… 30 lần so với giá gốc (giá in trên vé chỉ 40.000 - 50.000 đồng/vé); khán đài C, D được đẩy lên với giá 500.000 - 600.000 đồng/cặp (giá gốc chỉ 10.000 - 20.000 đồng/vé). Rất nhiều người từ các huyện vùng sâu, vùng xa đến Vinh đã không thể chờ đợi đến sát ngày vì sợ khi đó vé không còn, đã phải bấm bụng mua những chiếc vé bằng cả tháng lương của mình. Tất cả chỉ để thỏa niềm đam mê với niềm tin đây sẽ là trận đấu hay đẹp, là bữa tiệc thịnh soạn được mong đợi nhất mùa giải.

2 cửa “tâm lý” hơn 1 cửa

Có rất nhiều lý do để thấy SLNA có đến hơn 60% khả năng đoạt chức vô địch. Trước hết, họ đang hơn Hà Nội T&T 3 điểm nên chỉ cần hòa là đăng quang. Hơn nữa, từ sau chức vô địch quốc gia năm 2001, SLNA đã trầy trật một thời gian dài, kể cả dính vào những tai tiếng sau vụ phanh phui tiêu cực năm 2005, nên hơn lúc nào hết họ đang rất khao khát tìm lại chính mình, mà cách tốt nhất là phải thắng trận chung kết này. Ngoài ra, đây là trận đấu trên sân nhà trước hơn 2 vạn khán giả và hàng triệu người xem cả nước nên không có lý do gì SLNA lại yếm thế. Thế nhưng, trong bóng đá vẫn đang tồn tại một nghịch lý khi đội bóng 2 cửa (thắng và hòa) chưa chắc đã dễ đá hơn đội chỉ có một cửa. Bởi tâm lý của đội “2 cửa” thường hay muốn “giữ của” nên lối đá gò bó, đôi khi mất đi sự sáng tạo và trở nên thiếu chắc chắn. Còn đội “1 cửa” chỉ có một con đường nên lối chơi thường có sự tập trung cao hơn.

Đây cũng là trận mà Công Vinh, Dương Hồng Sơn sẽ “chống” lại những người đồng hương và họ đã tuyên bố sẽ nỗ lực giành chiến thắng để mang cúp về lại thủ đô. Nhiều khả năng HLV trưởng tuyển QG Franko Goetz cũng sẽ kịp trở lại VN dự khán trận này. Dự đoán 1-1.

