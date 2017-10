Chúng tôi đã bản lĩnh hơn

Khán giả VN đã rất “phê” sau bàn thắng của Vũ Phong và rồi lại hồi hộp đến vỡ tim vì chiến thắng của chúng ta quá mong manh. Rất may là thành quả đã được giữ đến phút 96...

Chúng tôi rất hiểu tâm trạng của người ngoài cuộc. Bản thân anh em cầu thủ cũng có cảm giác phải đến 10 phút bù giờ, chứ không phải 6. Nhưng nếu hồi hộp thì có lẽ đã không giữ được sự tập trung cao độ đến thế. Kể từ lúc có được bàn thắng cho đến khi hết trận, VN đã chơi với một tinh thần vững vàng đến mức kinh ngạc. Tôi không hoàn toàn đồng ý với quan điểm của HLV Singapore khi ông cho rằng VN đã may mắn mới thắng được. Chỉ có lao động cật lực thì may mắn mới đến chứ may mắn không từ trên trời rơi xuống. Thắng Singapore là mối tổng hòa của sự đồng lòng từ cả tập thể và khoảnh khắc lóe sáng của cá nhân.

VN xứng đáng được ca ngợi nhưng thử nhìn dưới góc độ của chính người trong cuộc, anh cảm thấy còn điểm gì bất an?

Tôi nghĩ rằng con người ta chẳng bao giờ đạt đến độ hoàn hảo cả. Bóng đá cũng vậy. VN đã thắng song cũng cần phải rút tỉa những bài học, tưởng nhỏ nhưng có thể sẽ phải bị trả giá nếu không nhìn nhận đúng đắn. Ví dụ như chi tiết Trọng Hoàng vào bóng cao chân và lĩnh thẻ vàng thứ 2 phải rời sân. Có thể hiểu đây là sự non nớt của một người trẻ. Nhưng càng vào sâu giải, chúng ta càng phải tránh những lỗi cực kỳ đáng tiếc như vậy. Còn về chuyên môn, có lẽ tôi không phàn nàn vì lối chơi của VN đã được định hình và không khác so với thời vô địch AFF Cup 2008. Nhưng năm nay, chúng tôi có nền thể lực tốt hơn, bản lĩnh hơn, can trường hơn. Và điều đó đã đem lại một đội tuyển VN cá tính mạnh mẽ hơn, dữ dội hơn.

Đối thủ ở bán kết của VN là Malaysia với đại đa số cầu thủ trong đội U.23 từng đánh bại U.23 VN ở chung kết SEA Games 25. Tuyển VN có ít nhiều bị áp lực?

Không hề! Chúng tôi đã chinh chiến bao nhiêu năm nên cũng quá quen với áp lực kiểu này nên thành ra lại không thấy bị đè nén. Hơn nữa, VN vừa trải qua cuộc đấu một mất một còn với Singapore nên có lẽ, thử thách ở bán kết hay chung kết cũng chỉ nặng như vậy là cùng. Tất nhiên chúng tôi cũng tự bảo nhau là ở những trận quyết định số phận thì không có cơ hội sửa sai, nhất là trong bối cảnh VN không có đủ lực lượng mạnh nhất vì thiếu người. Bàn thắng có khi đến từ tích tắc và bàn thua cũng có khi đến từ tích tắc. Vì thế, không thể chủ quan trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Theo anh, VN sẽ có bao nhiêu cơ hội lọt vào chung kết?

Hơn 50%. Tôi muốn đây là kỳ AFF Cup đẹp thứ hai trong đời mình trước khi giã từ đội tuyển vì năm nay tôi cũng đã 30 tuổi.

Lan Phương

(thực hiện)