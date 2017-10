Chúng tôi không bán độ!

Không đảm bảo sức khỏe Theo phân công nhiệm vụ, cán bộ an ninh được C45 cử đi theo đội U.23 VN trong thời gian thi đấu tại Indonesia không tham dự về chuyên môn nghiệp vụ của đội, mà nắm bắt diễn biến tư tưởng cầu thủ để phòng chống tình trạng cá độ, bán độ, dàn xếp tỷ số và mọi biểu hiện tiêu cực. Cán bộ an ninh giám sát mọi hành động của cầu thủ trong lúc sinh hoạt, từ chuyện ăn ngủ cho đến tập luyện, thi đấu. Nguồn tin của Thanh Niên cho hay, nhận xét ban đầu được đưa ra là đội đã không đảm bảo sức khỏe tốt cho đến cuối giải nên càng về sau càng đuối, cộng với chiến thuật không rõ ràng nên đội đã đạt kết quả không cao. Ở trận gặp Lào, một số trụ cột vì bị thẻ vàng nên HLV Goetz đã giữ ở hiệp 1 do sợ dính thẻ sẽ ảnh hưởng đến trận bán kết và chỉ tung vào hiệp 2. Việc cho cầu thủ dùng điện thoại di động và máy tính xách tay nhằm giúp cầu thủ không bị ức chế. Cho đến thời điểm này, chưa có biểu hiện tiêu cực ở đội U.23 VN ở SEA Games 26. N.D