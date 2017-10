Chuyến đi mang nhiều trọng trách của tuyển VN

Đây là lần đầu tiên xuất ngoại cùng các học trò nên ông thầy người Đức đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Theo thông tin Thanh Niên Online (TNO) nắm được, vào lúc 6 giờ 15 phút hôm qua, 5.10 (giờ VN), tuyển VN đã có mặt tại Nhật.

"90 phút là khoảng thời gian di chuyển từ sân bay Osaka về khách sạn Kobe Seishin Oriental tại Kobe. Thời tiết tại Kobe tương đối giống với thời tiết tại Hà Nội với mưa nhỏ và nhiệt độ khoảng 16-18 độ C. Địa điểm khách sạn của tuyển VN nằm ở ngoại ô cách trung tâm Kobe 20 km. Đây là khu vực khá vắng vẻ và yên tĩnh. Do chuyến bay vào buổi đêm nên hầu hết các cầu thủ đều cảm thấy khá mệt và buồn ngủ. Sau khi ăn sáng, cả đội có 3 tiếng nghỉ ngơi trước khi có buổi tập đầu tiên vào lúc 17 giờ cùng ngày", một thành viên của đoàn VN chia sẻ với TNO.



Trao đổi với TNO, ông Phạm Ngọc Viễn - Phó chủ tịch VFF, Trưởng đoàn của tuyển VN tại Nhật, cho biết chuyến đi lần này sẽ một công đôi việc, vừa lo chuyện đội tuyển, vừa tranh thủ gặp gỡ, làm việc với Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản và công ty tổ chức J.League để tìm hiểm thêm những gì cần cho mô hình Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN (VFP) sắp ra đời. Như vậy có thể coi chuyến đi này của VN mang rất nhiều trọng trách to lớn.



Tuyển VN tập luyện tại Nhật - Ảnh: Trương Phạm

Trận đấu giữa Nhật và tuyển VN diễn ra lúc 17 giờ 40 ngày 7.10 (giờ VN), được phát trực tiếp trên VTC3, VTC HD, HTV2, Bóng đá TV và phát lại trên HTV9 vào 23 giờ 30 cùng ngày. Công ty Dentsu Alpha đã mua bản quyền phát sóng để phục vụ khán giả VN.

Lan Phương