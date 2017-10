Chuyên gia Nhật Bản đã có mặt ở Việt Nam

Hôm qua, Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng cho biết ông Kayuoshi Tanabe, chuyên gia Nhật Bản, đã có mặt ở VN và chính thức ngồi vào ghế cố vấn cho chủ tịch, tham gia vào việc vạch ra lộ trình hỗ trợ cho V-League phát triển theo hướng tổ chức các trận đấu một cách khoa học và công nghệ, có sức thu hút khán giả.

Sau một thời gian ngắn, ông Tanabe sẽ được bổ sung vào Ban Tổng giám đốc VPF. Văn phòng làm việc của ông Tanabe sẽ đặt tại tòa nhà Công ty CP Tập đoàn truyền thông Thanh Niên (số 345/ 134 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM)

Cũng tại tòa nhà này sẽ có Văn phòng Ban Tư vấn đạo đức thuộc VPF. Ban này đã được Chủ tịch VPF ký quyết định thành lập từ giữa tháng 1 gồm 7 thành viên do nhà báo Nguyễn Công Khế, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn truyền thông Thanh Niên làm trưởng ban và sẽ chính thức ra mắt vào chiều nay 21.2 cùng với việc VPF giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới.

Hôm qua trong cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị cho mùa giải, Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn thông báo Ban Trọng tài năm nay sẽ do Ban Tổng thư ký VFF ra quyết định sử dụng; Ban Kỷ luật và Ban Tư vấn đạo đức VPF sẽ phối hợp với nhau trong quá trình phân tích, xử lý các vấn đề liên quan tới giải đấu, bao gồm cả vấn đề tiêu cực; Ban Kiểm tra doping tiến hành lấy mẫu kiểm tra ngẫu nhiên một số cầu thủ sau trận đấu; VPF sẽ phối hợp chặt chẽ với A83 và C45 trong công tác đảm bảo an ninh an toàn trong các trận đấu.

Trưởng BTC Trần Duy Ly lưu ý các CLB tổ chức lễ khai mạc đơn giản, gọn nhẹ, đúng quy định của BTC. Lễ khai mạc chính của 3 giải đấu cụ thể ngày 2.3.2013 trên sân Thống Nhất; giải hạng nhất ngày 9.3.2013 trên sân An Giang và giải Cúp QG ngày 16.3.2013 trên sân Đồng Tháp.

