CLB Bà Rịa - Vũng Tàu thắng Gia Định bằng 2 quả đánh đầu

Giải bóng đá hạng nhì Quốc gia - Cúp Asanzo 2019 gồm có 13 đội tham dự, trong số đó có 9 đội mùa trước, 3 đội hạng Ba mới thăng hạng là Trẻ Hà Nội; Gia Định; Trẻ SHB Đà Nẵng và CLB Công an Nhân dân – đội bóng xuống từ hạng Nhất quốc gia 2018. Các đội được chia thành 2 bảng. Bảng A gồm có: Công an Nhân dân, Trẻ Hà Nội, Nam Định, Trẻ SHB Đà Nẵng, Kon Tum, Lâm Đồng và Fishan Khánh Hòa. Bảng B gồm Bình Thuận, Gia Định, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang và Vĩnh Long. CLB Bến Tre do vẫn chưa thể hoàn thiện được đầy đủ các điều kiện cần thiết nên sẽ không được tham dự giải. Giai đoạn vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 11.5 đến ngày 9.8 năm 2019. Các đội đá vòng tròn 2 lượt đi về để tính điểm, xếp hạng ở mỗi bảng đấu. 2 đội có thứ hạng cao nhất tại mỗi bảng sẽ tham dự vòng chung kết. Một đội có điểm, chỉ số phụ thấp nhất trong hai bảng sẽ phải xuống hạng. Vòng chung kết Giải bóng đá hạng nhì Quốc gia Asanzo 2019 sẽ diễn ra từ 16-19.9.2019, 4 đội sẽ được chia thành 2 cặp đấu bán kết. Hai đội thắng bán kết tiếp tục gặp nhau trong trận chung kết. Đội thắng trận chung kết sẽ giành chức vô địch và suất thăng hạng duy nhất lên thi đấu tại giải hạng nhất Quốc gia 2020. Đội thua chung kết giành giải á quân giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia - Cúp Asanzo 2019.