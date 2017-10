CLB Đồng Nai không lo bị bỏ rơi

(TNO) Dù bị sốc với scandal cá độ của CLB nhà nhưng UBND tỉnh Đồng Nai vẫn không bỏ rơi đội bóng 'con cưng'.



HLV Trần Bình Sự (áo sậm) cho biết sau sự cố ngày 20.7 đến nay CLB Đồng Nai vẫn tập luyện bình thường - Ảnh: Minh Tú

Kể từ ngày trở về Đồng Nai (ĐN) sau chuyến thi đấu đầy biến cố tại Quảng Ninh, thầy trò HLV Trần Bình Sự không dám nghỉ tập một buổi nào.



Ông Sự chia sẻ: “Chúng tôi đã đủ điểm để trụ hạng nhưng đội vẫn gắng hết sức thi đấu tốt 3 trận cuối để lấy lại niềm tin người hâm mộ.



Như đã từng phát biểu trên Thanh Niên Online cách đây ít ngày, kết luận của cơ quan công an về việc cầu thủ Đồng Nai cá độ nhiều trận đấu không làm tôi bất ngờ mà chỉ buồn.



Đúng là có nhiều trận tôi đã nghi ngờ có tiêu cực nhưng vì không có bằng chứng, cũng không có biện pháp nghiệp vụ như an ninh để điều tra nên không thể kỷ luật được cầu thủ. Tôi lấy ví dụ trận thua Thanh Hóa 0-3, Long Giang đã cố tình phạm lỗi trong vòng cấm để đội bạn được hưởng phạt đền.



Và nếu trong quá trình điều tra, cơ quan công an cần đến sự hỗ trợ của tôi, tôi sẵn sàng cung cấp tiếp tục những dữ liệu cần thiết”.



Khi được hỏi nếu vẫn quyết định chơi tại V-League 2015, liệu ĐN có đủ kinh phí hoạt động không vì mới đây do thất vọng với scandal cá độ mà một nhà tài trợ đã tạm cắt 3 tỉ đồng, ông Sự nói: “Chúng tôi rất mừng là sau sự cố đáng tiếc này, những thành viên còn lại vẫn được UBND tỉnh quan tâm và bảo vệ.



Trong cuộc họp vào ngày 23.7, Phó chủ tịch UBND tỉnh ĐN Nguyễn Thành Trí tuy có khiển trách lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ĐN và Công ty Cổ phần bóng đá ĐN vì đã không giám sát chặt chẽ đội bóng, nhưng lãnh đạo tỉnh vẫn xác định duy trì đội bóng lâu dài.



Hiện tại, đội vẫn sống dựa vào sự góp vốn của 3 thành viên Công ty Cổ phần bóng đá ĐN với số tiền vào khoảng 35-40 tỉ đồng. Và tuy mùa này xảy ra chuyện không hay nhưng UBND tỉnh vẫn quyết định tiếp tục giao đội cho Công ty và mùa bóng sau, chúng tôi vẫn có đủ số tiền như trên để duy trì hoạt động”.

Ở một diễn tiến khác, ngày 23.7, Liên đoán bóng đá châu Á (AFC) đã nhận được công văn báo cáo về vụ cá độ tại CLB ĐN từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).



Sau scandal cá độ tại CLB Ninh Bình cách đây 3 tháng, AFC đã cử đoàn cán bộ cấp cao sang làm việc với VFF nhưng lần này thì theo phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn là VFF chưa nhận được hồi âm từ AFC.



Cũng cách đây 2 ngày, VFF cũng có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục TDTT.

Bầu Trường thêm một lần đau lòng Khi các cầu thủ V.Ninh Bình dính chàm, bầu Trường nói với người viết rằng sự việc này làm ông rất đau lòng. Và bây giờ, nỗi buồn lại ập đến với ông khi các cầu thủ Đồng Nai bị bắt khẩn cấp do liên quan đến các hành vi đánh bạc, bán độ. Tuy nhiên, bầu Trường “bắt mạch” về “căn bệnh” cá độ, bán độ có phần khác với những nhận định liên quan đến việc đạo đức cầu thủ xuống cấp một cách trầm trọng hay thu nhập chân chính từ bóng đá không đủ nuôi sống các cầu thủ. Bầu Trường nhìn nhận, dàn xếp tỷ số, cá độ bóng đá chỉ là “ung nhọt”, “sưng đầu gối”, là chấn thương nhẹ mà thôi và ông cho rằng, căn nguyên sâu xa dẫn đến tình trạng này là một căn bệnh nặng hơn của bóng đá nước nhà, liên quan đến “thượng tầng kiến trúc”. Theo ông Trường, việc quản lý của VFF, VPF với giải đấu quan trọng nhất VN là V-League vẫn còn nhiều bất cập và tồn tại nên các cầu thủ một vài CLB nảy sinh tư tưởng không đá nữa, bán độ làm kinh tế. Theo ông Trường, để chữa khỏi căn bệnh cá độ, bán độ trong bóng đá cần phải bắt đầu từ các giải pháp đối với kiến trúc thượng tầng trước khi triển khai các phần việc liên quan đến “hạ tầng cơ sở” như các đội bóng, các cầu thủ. Quang Duẩn

