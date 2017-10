CLB Đồng Tâm Long An chính thức đổi tên

Chiều hôm nay, 12.12, Công ty cổ phần phát triển bóng đá Long An chính thức ra mắt và là công ty chủ quản của CLB Đồng Tâm Long An.

Như vậy, bóng đá Long An chính thức bước sang trang sử mới không còn được Tập đoàn Đồng Tâm bảo bọc như trước đây. Công ty cổ phần phát triển bóng đá Long An với sự góp mặt của 10 thành viên sáng lập đã chính thức ra mắt. CLB Đồng Tâm Long An sẽ chính thức mang tên CLB Long An ở mùa giải 2016.



Công ty cổ phần phát triển bóng đá Long An có vốn điều lệ 30 tỉ đồng, từ đây đến năm 2017 sẽ phát hành thêm 15 triệu cổ phiếu để thu về 15 tỉ đồng, qua đó, nâng tổng số vốn điều lệ lên 45 tỉ đồng.



Theo công bố trong buổi lễ ký kết, Công ty cổ phần Cảng Long An là nhà tài trợ chính cho CLB Long An với tổng số tiền 20 tỉ đồng trong 2 mùa giải 2016 và 2017. Còn Công ty cổ phần khu Công nghiệp cảng Long An tài trợ 10 tỉ đồng cho mùa giải 2016.

Kể từ mùa giải 2016, CLB Đồng Tâm Long An chỉ còn cái tên là Long An - Ảnh: Đào Ngọc Thạch Kể từ mùa giải 2016, CLB Đồng Tâm Long An chỉ còn cái tên là Long An - Ảnh: Đào Ngọc Thạch Tập đoàn Đồng Tâm tài trợ cho mùa giải 2016 số tiền 5 tỉ đồng cùng một số nhà tài trợ nhỏ khác vào khoảng hơn1 tỉ đồng.



Để nâng cấp sân vận động Long An, Sở VH-TT-DL Long An sẽ đầu tư 9 tỉ đồng để nâng cấp các hạng mục để sân Long An khang trang hiện đại hơn ở mùa giải 2016.

